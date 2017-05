Prix Henry-Teuscher - Yves Gagnon, pionnier de l'horticulture écologique et du jardinage biologique remporte les honneurs au Rendez-vous horticole 2017 du Jardin botanique







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Il y a 40 ans, à une époque où le jardinage biologique était peu connu et encore moins populaire, Yves Gagnon décidait d'en faire sa mission. Ce véritable pionnier de l'horticulture écologique reçoit aujourd'hui les honneurs qui lui sont dus en devenant le grand lauréat du Prix Henry-Teuscher remis dans le cadre du 20e Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal.

Parmi ses réalisations les plus marquantes, il y a bien sûr Les jardins du Grand-Portage à Saint-Didace où Yves et sa conjointe Diane Mackay ont tenu une table champêtre pendant de nombreuses années. Sur deux acres, Yves Gagnon a établi un potager biologique et conçu des jardins d'inspiration anglaise et orientale où l'on retrouve non seulement des légumes et des fines herbes, mais aussi des plantes médicinales et décoratives. Nombre de stagiaires y sont d'ailleurs allés pour parfaire leur formation et s'inspirer de l'expérience de ce grand visionnaire.

À la suite de sa rencontre avec le frère Armand Savignac dans les années 80, il s'est lancé dans la production de semences. Sa fille Catherine, qui a fondé sa propre entreprise Semences du Portage, s'occupe aujourd'hui de la mise en marché, offrant des semences patrimoniales biologiques de pollinisation libre, toujours produites par ses parents à Saint-Didace ainsi que par d'autres producteurs tous situés au Québec.

Dès le début, les livres horticoles signés par Yves Gagnon sont devenus de véritables références sur la culture biologique au Québec. Ils ont marqué et marquent toujours les nouvelles générations de jardiniers, alors qu'ils sont régulièrement mis à jour et réédités. Monsieur Gagnon s'est d'ailleurs donné une mission éducative qui vise à transmettre des outils d'autosuffisance en alimentation et en santé, ce qui l'amène à participer à de nombreuses émissions de télévision et de radio, soit comme chroniqueur soit comme spécialiste invité. De fait, si les jeunes générations d'aujourd'hui sont aussi préoccupées d'écologie et de nourriture saine, c'est que des pionniers comme Yves Gagnon ont su transmettre, avec persévérance et passion, les valeurs auxquelles ils croyaient, même à l'époque où elles n'étaient pas dans l'air du temps.

Le prix Henry-Teuscher d'hier à aujourd'hui

Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et passionné, Henry Teuscher (1891-1984) fut l'architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal. Proche collaborateur du Frère Marie-Victorin, on lui doit la conception de plusieurs serres d'exposition et l'existence de certaines grandes collections végétales du Jardin. Depuis sa création en 1999, le prix Henry-Teuscher a tour à tour été décerné à : Bertrand Dumont (2016), Claude Vallée (2015), Albert Mondor (2014); Isabelle Dupras (2013); Francis H. Cabot (2012, à titre posthume); Hélène Leclerc (2011); Jacques André Rioux (2010); Elsie Reford et Alexander Reford (2009); Jean-Claude Vigor (2008); Émile Jacqmain (2007); Fred Oehmichen (2006); Daniel A. Séguin (2005); Gaëtan Hamel (2004); Milan B. Havlin (2003); Henri et Camille Perron (2002); Wilfrid Meloche (2001); Roger Van den Hende (2000) et Tony Huber (1999).

