Clôture du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile - Le gouvernement s'engage à bonifier les services et investit 69 M$ supplémentaires







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, de même que l'ensemble des présidents-directeurs généraux (PDG) du réseau de la santé et des services sociaux, ont pris des engagements fermes en vue de bonifier les services de soutien à domicile offerts à la population québécoise.

À l'occasion de ce forum, le ministre Barrette était accompagné de la ministre des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, madame Francine Charbonneau, ainsi que de son adjointe parlementaire et députée de Crémazie, madame Marie Montpetit.

Engagements des PDG

Au terme du Forum, les PDG ont pris des engagements afin d'implanter les meilleures pratiques présentées par les experts au courant des deux derniers jours, notamment de renforcer les équipes de soutien à domicile, de mieux connaître la clientèle de leur territoire et d'offrir un accompagnement personnalisé à ces personnes.

Engagements du ministre

Le ministre a annoncé un budget supplémentaire récurrent de 69 M$ pour bonifier les services de soutien à domicile. De cette somme, 60 M$ seront investis afin d'engager du personnel pour développer les équipes. D'autres sommes seront quant à elles consacrées à l'achat d'équipement (3,5 M$), à un programme de formation sur les outils de cheminements cliniques informatisés et les autres pratiques exemplaires (2,5 M$) et à la coordination des équipes interprofessionnelles (3 M$). Avec cette somme, le gouvernement aura investi près de 520 M$ supplémentaires en soutien à domicile depuis son arrivée en poste.

Il s'est aussi engagé à rendre disponible l'information concernant les listes d'attente, à implanter des unités de formation clinique interprofessionnelle, à diffuser un cadre de référence en soutien à domicile et à augmenter la disponibilité de l'équipement requis pour soutenir l'autonomie des usagers à domicile. Il assurera également le suivi des résultats et la reddition de comptes des engagements pris par les PDG.

Citations :

« Nous avons pris des engagements fermes aujourd'hui afin que les meilleures pratiques reconnues en soutien à domicile soient implantées et consolidées sur tout le territoire québécois. Ces mesures, conjuguées à l'investissement supplémentaire de 69 M$, sont parfaitement cohérentes avec ce qui a été formulé dans le cadre de ce forum par les experts. Ainsi, nous améliorerons la qualité de vie de nos aînés, pour qu'ils puissent vivre de manière autonome le plus longtemps possible dans leur milieu, entourés de leurs proches, et ce, dans les meilleures conditions. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ralliant l'ensemble des acteurs concernés autour d'une question cruciale, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble de notre collectivité, ce forum témoigne des efforts que nous faisons pour offrir à la population des services qui tiennent davantage compte des valeurs de notre société. Les personnes aînées et ceux qui les soutiennent, entre autres leurs proches aidants, peuvent compter sur l'appui du gouvernement pour permettre à ceux qui le désirent de rester le plus longtemps possible dans le milieu de leur choix, dans le respect de leur autonomie, tout en assurant leur bien-être.»

Francine Charbonneau, ministre des Ainés et de la Lutte contre l'intimidation

« Lors de ma tournée, j'ai pu rencontrer de nombreuses équipes dévouées, dont l'efficacité exemplaire est une source d'inspiration pour l'ensemble de notre réseau en matière de soutien à domicile. Je suis ravie que ce forum nous ait permis de les mettre en lumière et d'enrichir notre réflexion avec leur expérience, au bénéfice de nos aînés et de l'ensemble de la population québécoise. »

Marie Montpetit, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Crémazie

Faits saillants :

Pour consulter les engagements et les présentations, consultez le : www.msss.gouv.qc.ca/forum-sad/

Un suivi de l'implantation des engagements sera fait auprès du réseau, notamment en ce qui concerne le nombre d'usagers qui reçoivent du soutien à domicile, le nombre d'heures de service direct consacrées à la clientèle, la pertinence des services offerts selon le profil des usagers et la diminution du recours aux urgences.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 11:25 et diffusé par :