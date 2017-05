La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture annonce les 30 écoles primaires dans le besoin qui se partageront la subvention de 1,5 million de dollars, un total de plus de 25 millions de dollars depuis 2004







TORONTO, le 26 mai 2017 /CNW/ - Hier, 30 écoles primaires canadiennes dans le besoin ont appris qu'elles sont les bénéficiaires des subventions annuelles du Fonds pour la littératie de 2017 de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Les écoles primaires dans le besoin qui ont soumis une demande de subvention sont profondément dédiées à l'alphabétisation de leurs élèves, mais elles éprouvent de la difficulté à fournir des livres pertinents et intéressants aux enfants. Les budgets limités signifient que l'âge moyen des livres constituant leur bibliothèque est de 20 ans. Ces 30 écoles recevront maintenant leur part de la subvention du Fonds pour la littératie de 1,5 million de dollars sur une période de trois ans pour investir dans leurs bibliothèques scolaires. À ce jour, la Fondation a consacré plus de 19,5 millions de dollars à plus de 245 écoles primaires dans le besoin depuis 2004 par le biais de subventions du Fonds pour la littératie et 5,5 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de ses autres programmes.

« Au cours des 13 dernières années, nous avons vu l'impact positif de ces subventions dans les collectivités du Canada. Elles ont été très bénéfiques pour le développement des compétences en littératie et l'amour de la lecture chez les enfants d'un océan à l'autre », a déclaré Heather Reisman, présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. « Nous aimerions remercier nos clients et nos employés pour leur soutien généreux, car c'est grâce à eux que cette journée est possible ».

La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture estime que, peu importe les conditions socioéconomiques, tous les enfants méritent d'avoir accès à des livres. L'un des plus importants indicateurs de la réussite des enfants est leur amour de la lecture1. Cependant, dans un pays où les budgets des bibliothèques scolaires sont en déclin constant, et où les enseignants dépensent chaque année plus de 200 millions de dollars de leur propre argent pour combler cet écart de financement2, ce sont les élèves des écoles primaires dans le besoin qui font face aux conséquences les plus difficiles engendrées par le sous-financement des bibliothèques scolaires.

Pour en apprendre davantage sur la crise de littératie qui sévit au Canada, nous invitons tous les Canadiens à regarder Lisez entre les lignes, un documentaire émouvant réalisé par Ric Esther Bienstock, productrice primée au Emmys. Le documentaire transporte les téléspectateurs au coeur même de ces bibliothèques sous-fiancées et démontre le pouvoir transformationnel de la subvention du Fonds pour la littératie. Pour voir le documentaire, visitez le site loveofreading.org.

Grâce aux subventions distribuées cette année, plus de 9 000 élèves à travers le pays fréquenteront des écoles qui disposeront des fonds nécessaires pour se procurer plus de 150 000 livres dans les trois prochaines années.

Voici les récipiendaires de subventions du Fonds pour la littératie de 2017 de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture (par province) :

Vilna School, Vilna, Alberta

Mee-Yah-Noh Elementary, Edmonton, Alberta

St. Rita Elementary School, Calgary, Alberta

Alexander Elementary School, Duncan, Colombie-Britannique

Lord Strathcona Elementary School, Vancouver , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique William Konkin Elementary School, Burns Lake , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Forsyth Road Elementary, Surrey , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Sen Pok Chin School , Osoyoos Indian Band, Colombie-Britannique

, Osoyoos Indian Band, Colombie-Britannique Central Queens Elementary, Hunter River , Île-du-Prince-Édouard

, Île-du-Prince-Édouard Victor H. L. Wyatt School , Winnipeg, Manitoba

, Niji Mahkwa School, Winnipeg, Manitoba

Priestman Street Elementary School, Frédéricton, Nouveau-Brunswick

École Carrefour Beausoleil, Miramichi , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick École acadienne de Truro , Truro , Nouvelle-Écosse

, , Nouvelle-Écosse We'koqma'q Mi'kmaw School, Waycobah First Nation, Nouvelle-Écosse

Aqsarniit Middle School, Iqaluit, Nunavut

Ataguttaaluk Elementary School, Igloolik, Nunavut

St. Michael School , Hamilton, Ontario

, Essex Public School, Toronto, Ontario

Munden Park Public School , Mississauga, Ontario

, Regent Heights, Toronto, Ontario

St. James Catholic School , Toronto, Ontario

, Amherstburg Public School, Amherstburg, Ontario

Hillcrest Elementary, Hamilton, Ontario

Parkdale School, Hamilton, Ontario

General Mercer Junior Public School, Toronto, Ontario

St. Dorothy School , Montreal , Québec

, , Québec École Saint-Rédempteur, Gatineau , Québec

, Québec John Diefenbaker Public School , Prince Albert, Saskatchewan

, St. Frances Cree Bilingual School, Saskatoon, Saskatchewan

Depuis 2004, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a versé plus de 25 millions de dollars à 3 000 écoles primaires dans tout le pays, inspirant du coup plus de 900 000 enfants à développer leur amour de lecture. Les écoles qui désirent faire une demande de subvention en 2018 peuvent en apprendre davantage sur le site www.loveofreading.org.

Partenariat de Fondation Indigo pour l'amour de la lecture avec First Book Canada

En plus des subventions du Fonds d'alphabétisation de 2017, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'est de nouveau associée à First Book Canada, qui fournit de nouveaux livres aux enfants dans le besoin, abordant ainsi l'un des facteurs les plus importants qui influent sur la littératie : l'accès aux livres. Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture et First Book Canada fourniront plus de 1 500 livres neufs à chacune des 30 autres écoles qui ont soumis une demande de subvention, soit un don de plus de 45 000 livres au total. Cette année, les livres seront généreusement donnés par Bayard, les Éditions Héritage, Disney Worldwide Publishing, Marvel Press, Disney Press, Lucasfilm Press et Hyperion Press.

Pour en apprendre davantage au sujet de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture, visitez le site www.loveofreading.org.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music Inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques scolaires d'écoles primaires. À ce jour, la Fondation a versé plus de 25 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, inspirant du coup plus de 900 000 enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. En mai 2017, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a versé 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. À ce jour, le Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a donné plus de 19,5 millions de dollars à plus de 245 écoles au Canada. La campagne populaire annuelle Adoptez une école permet aux clients Indigo, aux employés, aux écoles et aux communautés d'unir leurs efforts afin de remettre des livres aux élèves d'écoles primaires. En octobre 2016, la Fondation a remis plus de 800 000 $ à plus de 500 écoles primaires dans le cadre du programme Adoptez une école. Pour en apprendre davantage au sujet de la fondation, visitez le site www.loveofreading.org.

À propos de First Book Canada

First Book Canada fournit de nouveaux livres aux enfants dans le besoin, abordant ainsi l'un des facteurs les plus importants qui influent sur l'alphabétisation : l'accès aux livres. En faisant des dons de nouveaux livres de haute qualité, First Book Canada transforme la vie des enfants et améliore la qualité de l'éducation dans tout le pays. Depuis 2009, First Book Canada a distribué plus de 5,5 millions de livres neufs aux enfants dans le besoin partout au Canada. Tous les fonds recueillis au Canada servent à financer des programmes destinés aux enfants issus de familles à faible revenu. Pour plus d'informations, ou pour vous inscrire à First Book Canada, visitez-nous à www.firstbookcanada.org et suivez les dernières nouvelles sur Twitter et Facebook.

