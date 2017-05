Griefs portant sur la sécurité d'emploi à La Presse - Victoire sur toute la ligne







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Hier, dans une décision rendue par l'arbitre Me Richard Bertrand, le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (CSN) (STIP) et le Syndicats des employés de bureau et de journaux (CSN) (SEBJ) ont eu gain de cause sur toute la ligne relativement aux dispositions touchant à leur sécurité d'emploi.

« Dans la décision de plus de 40 pages rendue hier et immédiatement communiquée aux parties, Me Bertrand ordonne la réintégration de 26 employé-es, dont 10 à la rédaction et 16 dans les bureaux. Ces travailleuses et ces travailleurs avaient été licenciés illégalement en septembre 2015 », de préciser Charles Côté, président du STIP.

« Cette décision donne suite aux griefs déposés par le STIP et le SEBJ, à la suite de la réorganisation de l'entreprise en prévision de l'abandon de l'édition papier en semaine. À cette occasion, La Presse avait aboli 160 postes et la plupart de ces mises à pied avaient été réglées par un programme de départ volontaire », de souligner Constance Godin, présidente du SEBJ.

Les syndicats exigeaient le respect du droit de ces 26 employé-es permanents d'être réaffectés, tel que le prévoient nos conventions collectives. À ce sujet, dans sa décision, Me Bertrand affirme que « L'Employeur ne pouvait faire l'économie de la recherche d'une solution de recyclage, aussi compliqué que puisse se révéler l'exercice ». Me Bertrand poursuivra son implication dans le dossier « pour régler toute difficulté résultant de l'application » de sa décision et de « toute mésentente quant à la compensation devant éventuellement être offerte » aux employé-es.

Réunis à Québec, les présidents des syndicats concernés et les responsables et conseillers de la Fédération nationale des communications-CSN se réjouissent de cette décision. Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

