Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 4,47 millions de dollars au profit du secteur de l'élevage bovin de la Saskatchewan







SASKATOON, le 26 mai 2017 /CNW/ - Grâce à un investissement de 4,47 millions de dollars du gouvernement du Canada, la Saskatchewan Cattlemen's Association (SCA) coopère avec l'Université de la Saskatchewan et d'autres groupes d'intervenants pour construire le Livestock and Forage Centre of Excellence (LFCE) près de Saskatoon.

David Lametti, secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'Université de la Saskatchewan.

Le LFCE sera composé de deux nouvelles installations, situées à l'Université de la Saskatchewan, qui serviront à conduire des recherches sur le fourrage, les activités vache-veau, les bovins de boucherie et l'environnement. En 2018, une fois construit, le LFCE procurera des avantages à l'industrie et à la population canadienne par des améliorations de la qualité du boeuf, de la salubrité alimentaire, de la productivité et de la viabilité du point de vue écologique.

Mis sur pied grâce à des investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, de l'Université de la Saskatchewan et de l'industrie, le LFCE est un parfait exemple de coopération entre tous les intervenants pour créer des emplois, stimuler la croissance économique et aider les gens dans leur vie quotidienne.



Le SP Lametti prononcera également une allocution sur l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement à Place Innovation. Dans le cadre de cette initiative de 950 millions de dollars, qui vise à accélérer l'innovation dans des secteurs à forte croissance où le Canada est chef de file mondial, jusqu'à cinq supergrappes d'innovation seront sélectionnées.

Les supergrappes sont des zones à haute densité d'activités commerciales, de véritables pépinières d'innovation, où plusieurs des emplois de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain sont créés. Elles attirent de petites et de grandes entreprises qui collaborent avec des universités, des collèges ou des organismes à but non lucratif afin de transformer des idées en solutions pouvant être commercialisées.

L'Initiative s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant à faire de ce pays un centre mondial de premier plan pour l'innovation, à créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne.

Faits en bref

D'une valeur de 37,5 millions de dollars, le LFCE réunira tous les domaines de la recherche sur le fourrage et l'élevage au sein d'un seul complexe de laboratoires de campagne et de laboratoires scientifiques.

À ce jour, le projet bénéficie aussi d'autres contributions : 10 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du programme Cultivons l'avenir 2; 10 millions de dollars de l'Université de la Saskatchewan ; un million de dollars de la Saskatchewan Cattlemen's Association.

; un million de dollars de la Saskatchewan Cattlemen's Association. S'appuyant sur un solide réseau de partenariats, le LFCE améliorera la production de bétail dans l'ensemble du Canada et dans le monde.

et dans le monde. Dans le Plan pour l'innovation et les compétences, 950 millions de dollars sont alloués sur cinq ans pour la création des supergrappes d'innovation.

Citations



« Les entreprises de transformation d'aliments, les grands éleveurs et les agriculteurs canadiens forment la base de notre secteur de l'alimentation. Le gouvernement du Canada soutient la mise sur pied du Livestock and Forage Centre of Excellence afin d'aider à améliorer tous les domaines de la production de boeuf et de procurer des avantages aux producteurs et aux consommateurs canadiens. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le Livestock and Forage Centre of Excellence réunira l'expertise en recherche des scientifiques et l'expérience des producteurs afin de créer une plateforme d'information et de collaboration qui profitera à la recherche, à l'éducation et à la production dans le domaine de l'élevage. Tant les consommateurs que les producteurs en tireront des avantages en raison de de l'amélioration de la qualité du boeuf, de la salubrité alimentaire, de la productivité et de la viabilité du point de vue écologique. »

- David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député fédéral de LaSalle--Émard--Verdun

« Les éleveurs de bovins de la Saskatchewan se félicitent des recherches appliquées et exploratoires qui seront menées au Livestock and Forage Centre of Excellence. La SCA est fière de soutenir et de susciter ce type d'investissement pour assurer l'avenir du secteur de l'élevage bovin. Le projet offre des perspectives très intéressantes à toute autre entité qui souhaiterait bâtir un héritage qui profitera aux nouvelles et futures générations d'éleveurs de bétail et de bovins dans la province et au Canada. »

- Ryan Beierbach, président, Saskatchewan Cattlemen's Association

« Grâce à la vigueur des partenariats, ce centre exceptionnel stimulera la recherche de pointe, la formation et l'information en vue de répondre aux besoins des éleveurs de bétail et des consommateurs, tout en aidant à produire de façon viable des aliments pour une population mondiale en pleine croissance. S'appuyant sur les atouts agricoles et vétérinaires de l'Université de la Saskatchewan, le LFCE sera le seul centre de ce type au monde dont les domaines de recherche iront "de la ferme à l'assiette". »

- Karen Chad, vice-présidente à la recherche, Université de la Saskatchewan

Liens additionnels

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada, @MinistreISDE, @SaskCattlemens, @usask

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 11:30 et diffusé par :