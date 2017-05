De meilleures infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour les résidents de Kitchener







38 nouveaux projets approuvés dans 25 collectivités

KITCHENER, ON, le 26 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Raj Saini, député de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Daiene Vernile, députée provinciale de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener, ont annoncé aujourd'hui que deux nouveaux projets à Kitchener ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit 2,3 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 25 pour cent du financement pour ce projet, soit un peu plus de 1,1 million de dollars au titre du total des coûts admissibles, et la Ville de Kitchener fournira le reste du financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de Kitchener bénéficieront de projets visant à remplacer la conduite principale, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires, et à fournir des services particuliers sur l'avenue Alice et la rue Karn, et sur Hugo Crescent et l'avenue Lorne. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ces projets, 36 projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées recevront un financement fédéral de plus de 10,3 millions de dollars et profiteront à 24 autres collectivités de l'Ontario.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets, comme ceux qui sont réalisés à Kitchener, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

Raj Saini, député de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La population de Kitchener et de l'Ontario dépendent de systèmes de gestion d'assainissement de l'eau et des eaux usées sur lesquels ils peuvent compter chaque jour. Ces investissements dans les projets d'infrastructures d'assainissement de l'eau et des eaux usées à Kitchener sont d'excellents exemples des grandes choses qu'on peut accomplir lorsque les trois ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir nos collectivités. »

Daiene Vernile, députée provinciale de Kitchener-Centre

« La reconstruction de l'avenue Alice, de la rue Karn, du croissant Hugo et d'une portion de l'avenue Lorne comprendra près de 1,4 kilomètre d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de conduites d'eau principales. Ces types d'investissements en infrastructure sont cruciaux puisqu'ils ont des répercussions quotidiennes sur la qualité de vie des résidents. Nous sommes heureux du financement qu'ont alloué les gouvernements fédéral et provincial pour ces infrastructures essentielles.»

Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque d'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes, les ponts, ainsi que les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées. Ce sont plus de 190 milliards de dollars qui sont consacrés aux infrastructures publiques sur une période de 13 ans, à compter de 2014?2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/BuildON.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et l'Ontario annoncent du financement pour des projets d'infrastructure de traitement de l'eau et des eaux usées en Ontario

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

Un total de 38 nouveaux projets approuvés en 25 communautés

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les récipiendaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 38 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 12 699 583 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Brant, comté de Jumelage des siphons d'eaux usées de Nith River 525 630 $ 262 815 $ 1er juin 2017 Cambridge, ville de Berkley Road - Renouvellement de l'infrastructure de gestion des eaux, des eaux sanitaires et des eaux de pluie 1 059 902 $ 529 951 $ 1er avril 2017 Cambridge, ville de Selkirk Street - Renouvellement de l'infrastructure de gestion des eaux, des eaux sanitaires et des eaux de pluie 290 000 $ 145 000 $ 1er avril 2017 Centre Wellington, canton de Captage et infiltration dans la conduite maîtresse de fonte et d'atténuation des égouts sanitaires Remplacement sur James Street (de Forfar Street à Churchill Cres.) 91 039 $ 45 519 $ 1er juillet 2017 Centre Wellington, canton de Captage et infiltration dans la conduite maîtresse de fonte et d'atténuation des égouts sanitaires Remplacement sur Churchill Crescent 436 986 $ 218 493 $ 1er mai 2017 Centre Wellington, canton de Remplacement du collecteur pluvial Trunk (de Moir Street à Irvine River) pour réduire le risque d'inondation du centre-ville d'Elora et du quartier environnant 131 096 $ 65 548 $ 1er juillet 2017 Erin, ville d' Installation de la communication sans fil et du système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) dans de nombreux réseaux d'eau 95 827 $ 47 914 $ 1er avril 2016 Grand Valley, ville de Remplacement des collecteurs de drain de fondation - Phase 1 159 013 $ 79 507 $ 1er avril 2017 Grimsby, ville de Remise en état de la conduite maîtresse 2021 - Rénovation de la conduite principale d'eau en fonte au polychlorure de vinyle, ce qui comprend les vannes d'isolement, les bornes d'incendie et les conduites de branchement 938 523 $ 469 261 $ 3 avril 2017 Grimsby, ville de Remise en état de la conduite maîtresse 2019 - Rénovation de la conduite principale d'eau en fonte au polychlorure de vinyle, ce qui comprend les vannes d'isolement, les bornes d'incendie et les conduites de branchement 873 297 $ 436 649 $ 3 avril 2017 Guelph Eramosa, canton de Valley Road - Raccordement de la conduite maîtresse de Richardson Street 150 622 $ 75 311 $ 1er mai 2017 Huron East, municipalité de Remplacement de l'infrastructure de traitement des eaux usées, de distribution d'eau et de collecteur pluvial, et de l'infrastructure routière sur Winnipeg Road et Toronto Boulevard dans le village de Vanastra, avec la municipalité de Huron East 124 125 $ 62 063 $ 15 avril 2017 Huron, corporation du comté de Rénovations au puits d'eaux usées du complexe London Road 50 000 $ 25 000 $ 1er mars 2017 Huron-Kinloss, canton de Construction d'un nouveau réservoir de stockage de l'eau potable surélevé de 1 450 m3 dans la collectivité de Ripley 317 208 $ 158 604 $ 1er avril 2017 Kitchener, ville de Remplacement complet de la conduite maîtresse et de l'égout sur Alice Avenue et Karn Street 857 164 $ 428 583 $ 1er décembre 2016 Kitchener, ville de Remplacement complet de la conduite maîtresse et de l'égout sur Hugo Crescent et Lorne Avenue 1 523 849 $ 761 924 $ 1er décembre 2016 Mapleton, canton de Ajout de trois vannes de conduite de refoulement des eaux usées pour le réseau des conduites de refoulement des eaux usées de Drayton 20 009 $ 10 005 $ 1er mai 2017 Minto, ville de Rénovation d'une portion d'environ 420 m de l'égout sanitaire, du collecteur pluvial et de la conduite maîtresse, partie intégrante de la reconstruction sur George Street 498 740 $ 249 370 $ 15 novembre 2016 Morris-Turnberry, municipalité de Modernisation des immobilisations et remise en état du réseau d'aqueduc de Belgrave 46 200 $ 23 100 $ 1er janvier 2017 North Huron, canton de Plan principal des réseaux d'aqueduc de Wingham et Blyth 130 000 $ 65 000 $ 1er janvier 2017 North Huron, canton de Plan principal des réseaux d'égout de Wingham et Blyth 30 000 $ 15 000 $ 1er janvier 2017 North Perth, municipalité de Remise en état du digesteur aérobie de biosolides 426 102 $ 213 051 $ 18 juin 2017 Perth East, canton de Remise en état du réseau de collecte des eaux usées de Milverton 103 500 $ 51 750 $ 1er juin 2017 Perth East, canton de Étude sur le plan principal de gestion des eaux et des eaux usées 6 914 $ 3 457 $ 1er juin 2017 Perth South, canton de Rénovations à la station de pompage 25 000 $ 12 500 $ 26 octobre 2016 Perth South, canton de Rénovations à la station de pompage 25 000 $ 12 500 $ 26 octobre 2016 Stratford, ville de Rénovations aux pompes à vis de la station de relèvement des eaux d'égout brutes de l'usine d'épuration de Stratford 65 000 $ 32 500 $ 9 janvier 2017 Stratford, ville de Regarnissage de l'égout sanitaire de béton défectueux de 200 mm à 760 mm 1 200 000 $ 600 000 $ 13 mars 2017 Waterloo, ville de Installation d'un système de détection des fuites d'eau 438 336 $ 219 168 $ 1er avril 2017 Wellington North, canton de Amélioration de l'usine de traitement des eaux usées Arthur - Conception détaillée 445 469 $ 222 735 $ 1er décembre 2016 West Perth, municipalité de Conception du clarificateur et évaluation environnementale - Améliorations apportées à l'usine de traitement des eaux usées 100 000 $ 50 000 $ 1er septembre 2016 West Perth, municipalité de Remplacement de la conduite maîtresse de Frances St. 279 774 $ 139 887 $ 1er décembre 2016 Wilmot, canton de Conception préliminaire, ingénierie et construction du collecteur pluvial à l'emplacement de Wilmot Employment Lands, situé du côté nord du corridor de la route 7/8, entre Kitchener et Stratford 425 500 $ 212 750 $ 1er février 2017 Wilmot, canton de Conception préliminaire, ingénierie et construction des conduites maîtresses de collecte sanitaire à l'emplacement de Wilmot Employment Lands, situé du côté nord du corridor de la route 7/8, entre Kitchener et Stratford 45 271 $ 22 636 $ 1er février 2017 Wilmot, canton de Amélioration de l'infrastructure des relevés de compteurs d'eau municipaux grâce à la solution sans fil FlexNet de Sensus Water Products. Installation de l'infrastructure d'antennes à distance sur la «?tour Baden?» 45 000 $ 22 500 $ 1er février 2017 Wilmot, canton de Conception technique définitive et construction de la conduite maîtresse sous King Street (de Webster Street à George Street), en conjonction avec les travaux de reconstruction de la route au même endroit 30 919 $ 15 460 $ 1er avril 2017 Woodstock, ville de Mesures correctives pour prévenir les inondations à Norwich 231 667 $ 115 834 $ 1er mai 2016 Woolwich, canton de Remise en état de la conduite maîtresse et entretien du réseau d'aqueduc et d'égout : Snyder Avenue North et William Street, à Elmira 456 901 $ 228 451 $ 10 avril 2017

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html

Mise à jour de 2017 sur les infrastructures - Bâtir l'Ontario : https://www.ontario.ca/fr/page/onrenforce-mise-jour-2017-sur-linfrastructure

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :