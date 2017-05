Un appui sans précédent pour les services en langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut







Le gouvernement du Canada a conclu des ententes importantes avec les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut pour appuyer les services en langues autochtones

YELLOWKNIFE, le 26 mai 2017 /CNW/ - Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, la ratification d'ententes avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut afin d'y soutenir la préservation des langues autochtones. L'annonce a été faite en compagnie de l'honorable Alfred Moses, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Ces ententes, couvrant la période 2016-2020, avec un montant total de 19,6 millions de dollars pour les Territoires du Nord-Ouest et de 15,8 millions de dollars pour le Nunavut, ont été rendues possibles grâce à de nouveaux fonds prévus dans le budget 2016. Depuis plus de trois décennies, le gouvernement du Canada appuie la préservation des langues autochtones dans les territoires. Ces ententes portent cet appui à un niveau sans précédent.

La négociation et la ratification de ces ententes ont eu lieu au cours de l'année 2016-2017 et elles s'inscrivent dans une volonté du gouvernement fédéral de mieux appuyer les langues autochtones.

Citations

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle avec les peuples autochtones. Voilà pourquoi nous sommes si fiers de prendre des mesures concrètes pour protéger et préserver les langues autochtones. L'appui sans précédent annoncé aujourd'hui pour les services en langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut témoigne une fois de plus de notre engagement sincère envers les peuples autochtones. Nous continuerons à appuyer les langues autochtones partout au pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Plusieurs partenaires travaillent de concert aux Territoires du Nord-Ouest afin de créer une solide base pour préserver et revitaliser les langues autochtones. L'une de nos priorités est d'assurer la vitalité de la culture identitaire aux Territoires du Nord-Ouest pour les prochaines générations. La langue étant un aspect essentiel à l'identité, cette nouvelle entente, une fois mise en place, nous permettra de mieux appuyer et améliorer l'excellent travail déjà accompli dans nos communautés linguistiques. »

- L'honorable Alfred Moses, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Nous avons fait plus que ratifier plusieurs ententes avec des territoires. Nous renforçons les relations qui existent entre nos gouvernements, entre nos gens. C'est le genre d'entente où toutes les parties sont gagnantes et où ce sont les citoyens, respectés dans leurs langues et leur culture, qui sont les premiers bénéficiaires. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes ravis de cette nouvelle entente pluriannuelle. Il s'agit d'une première démarche positive en vue de la création d'un nouveau partenariat avec le gouvernement fédéral au chapitre de la protection et de la promotion des langues officielles au Nunavut. Il faut des ressources adéquates et soutenues pour remédier au déclin de l'inuktitut de même que pour revitaliser et soutenir les secteurs éducatifs, professionnels et communautaires du Nunavut. Grâce à cette entente, nous pourrons mieux répondre aux exigences de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la protection de la langue inuit tout en resserrant nos liens de collaboration avec le Canada. »

- L'honorable George Kuksuk, ministre des Langues, gouvernement du Nunavut

Les faits en bref

Les territoires accordent un statut particulier aux langues autochtones.

Ce modèle d'entente était tout à fait indiqué pour répondre aux besoins des territoires pour appuyer les langues autochtones.

Ces ententes permettent un appui financier total par territoire :

Territoires du Nord-Ouest :





2016-2017 1 900 000 $ 2017-2018 5 900 000 $ 2018-2019 5 900 000 $ 2019-2020 5 900 000 $

TOTAL 19 600 000 $



Nunavut





2016-2017 1 500 000 $ 2017-2018 4 100 000 $ 2018-2019 5 100 000 $ 2019-2020 5 100 000 $

TOTAL 15 800 000 $

SOURCE Patrimoine canadien

