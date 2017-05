Tourisme Montréal présente son nouveau conseil d'administration 2017-2018







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors de son Assemblée générale annuelle tenue, ce matin, Tourisme Montréal a annoncé la constitution de son conseil d'administration pour la prochaine année. Toujours sous la présidence de Monsieur Raymond Bachand, le conseil d'administration est constitué de quinze administrateurs.

« J'aimerais souligner le travail hors pair des membres de notre conseil d'administration qui ont contribué au leadership et à la réflexion en lien aux enjeux touristiques qui touchent Tourisme Montréal. Leur engagement à faire évoluer une des plus grandes industries créatrices de richesses au Québec est remarquable », a affirmé Raymond Bachand, président du conseil d'administration de Tourisme Montréal.

« Par ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux trois nouveaux membres qui s'ajoutent au conseil d'administration cette année, soit Madeleine Féquière, Nathalie Hamel et Philippe Sureau », a-t-il ajouté.

« L'année 2016 a été une année de records sur tous les fronts et le tourisme a eu un impact très positif sur l'économie de Montréal, qui a accueilli 10,2 millions de touristes, ce qui représente des dépenses touristiques totales de 3,3 milliards de dollars. Je tiens également à souligner l'excellente performance de l'organisation de Tourisme Montréal. », a ajouté Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Le conseil d'administration est formé des personnes suivantes (en ordre alphabétique) :

Raymond Bachand, Président du Conseil

Conseiller stratégique

Norton Rose Fulbright Canada

Bernard Chênevert

Directeur général

InterContinental Montréal

Marcel Croux

Président

Logifa service informatique

Jacques-André Dupont

Président et directeur général

L'Équipe Spectra

Bertil Fabre

Directeur général

Hôtel Delta Montréal

Madeleine Féquière

Directrice et Chef de crédit d'entreprise

Domtar

Manuela Goya

Secrétaire générale

Comité de pilotage, Montréal métropole culturelle

Claude Gilbert

Président

Gilbert Stratégies Inc.

Nathalie Hamel

Vice-présidente, Affaires publiques et communications

Aéroports de Montréal

Yves Lalumière

Président-directeur général

Tourisme Montréal

Raymond Larivée

Président-directeur général

Société du Palais des Congrès de Montréal

JD Miller

Cofondateur

B2DIX

Eve Paré

Présidente-directrice générale

Association des hôtels du grand Montréal

David Rheault

Directeur, Affaires gouvernementales

Relations avec les collectivités - Québec / Atlantique

Air Canada



Philippe Sureau,

Co-fondateur de Transat A.T. et administrateur de sociétés

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de la destination de Montréal sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés.

