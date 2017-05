Les résidents de Conception Bay South bénéficieront d'améliorations au réseau d'aqueduc et d'égout







CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 26 mai 2017 /CNW/ - Les investissements dans des projets d'infrastructure visant à moderniser les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout aident à protéger la santé publique et à préserver nos cours d'eau. Ils créent aussi des emplois et génèrent de nouvelles possibilités économiques qui aident à renforcer la classe moyenne dans tout le pays.

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Betty Parsley, députée à la Chambre d'assemblée pour le district de Harbour Main, au nom de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Steve Tessier, maire de la Ville de Conception Bay South, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement conjoint de 2,85 millions de dollars pour un projet visant à améliorer le réseau d'aqueduc et d'égout de Conception Bay South.

Le projet consiste à moderniser diverses stations de relèvement ainsi que le système de drainage des eaux pluviales de la ville. Ensemble, ces composantes permettront d'améliorer et d'élargir le réseau d'aqueduc et d'égout dans cette collectivité comptant 26 000 résidents et environ 600 entreprises, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à une eau potable propre et à ce que la capacité du service pour les eaux usées et les eaux pluviales soit suffisante.

Non seulement ces améliorations permettront à la Ville de continuer à offrir un service de qualité à ses résidents et à ses visiteurs, mais elles appuieront également les entreprises locales et entraîneront des avantages économiques plus vastes pour la région.

Citations

« Ces investissements dans la modernisation des infrastructures d'aqueduc à Conception Bay South reflètent l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de bâtir des collectivités durables afin de répondre aux besoins de la population maintenant et à l'avenir. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer d'effectuer des investissements judicieux en infrastructure afin d'aider à protéger l'environnement et à préserver la santé publique, tout en favorisant une croissance économique qui permet de créer de bons emplois et de renforcer la classe moyenne. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'est engagé à prioriser les investissements dans des réseaux d'aqueduc et d'égout qui profiteront aux collectivités. Les résidents de la ville de Conception Bay South bénéficieront de plus en plus de ces améliorations apportées au réseau d'aqueduc et d'égout, et notre gouvernement est heureux de fournir près de 1 million de dollars pour l'amélioration des services et l'accroissement de la durabilité de cette collectivité en croissance. »

L'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« La ville de Conception Bay South a connu une croissance soutenue et rapide dans les dernières années. Comme nous sommes la deuxième municipalité la plus populeuse à Terre-Neuve-et-Labrador, nous devons répondre aux demandes accrues qui sont imposées à nos infrastructures d'aqueduc et d'égout. Nous sommes reconnaissants de l'appui que nous fournissent le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour nous aider à offrir le meilleur niveau de service possible à nos résidents et à la communauté des affaires. »

Steve Tessier, maire de Conception Bay South

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 883 412 $ à ce projet, tandis que la province y consacre 971 850 $. La Ville de Conception Bay South assumera le reste des coûts du projet.

alloue un montant maximal de 883 412 $ à ce projet, tandis que la province y consacre 971 850 $. La assumera le reste des coûts du projet. Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

