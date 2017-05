Étude sur les populations de maskinongés - La collaboration des pêcheurs sollicitée







GATINEAU, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une étude sur l'actualisation des connaissances sur le maskinongé, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande à nouveau aux pêcheurs de la rivière des Outaouais leur collaboration en déclarant les détails de leurs prises de maskinongés pour les saisons de pêche 2017 et 2018.

Les informations demandées sont la longueur (en cm), le poids (en kg), les coordonnées GPS du lieu de la prise, si cela est possible, ainsi que le numéro d'étiquette s'il y a lieu, lequel est situé sur la base de la nageoire dorsale des poissons. Les pêcheurs peuvent déclarer leurs prises par téléphone au 819 246-4827, poste 236, ou par courriel à outaouais-faune@mffp.gouv.qc.ca.

L'étude sur les populations de maskinongés se déroule entre les secteurs de Portage-du-Fort et le barrage de Carillon. Sous la coordination du Ministère, une dizaine de pêcheurs bénévoles capturent des maskinongés et y apposent une étiquette. Ils prélèvent également un minuscule morceau de la nageoire dorsale pour la caractérisation génétique ainsi qu'un rayon de la nageoire pelvienne pour la détermination de l'âge. Tous les poissons étiquetés sont ensuite remis à l'eau.

Ce projet contribuera à mieux décrire la structure de taille, la génétique et l'abondance des maskinongés de la rivière des Outaouais. L'objectif est de capturer plus de 150 poissons sur trois ans. Les données ainsi recueillies permettront au Ministère d'avoir une meilleure connaissance de la situation de l'espèce afin de guider les interventions qui permettront d'assurer une pêche durable et de qualité.

Rappelons que la rivière des Outaouais est reconnue pour produire des maskinongés de grande taille qui sont prisés des pêcheurs sportifs.

