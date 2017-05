Avis aux médias : Inauguration de logements abordables à Prince Albert







PRINCE ALBERT, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 26 mai 2017) - L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que des partenaires de la collectivité célébreront l'inauguration de quatre nouveaux logements abordables destinés à des familles de Prince Albert.

Date : 29 mai 2017 Heure : 10 h 30 Endroit :

1982, 14th Street West

Prince Albert (Saskatchewan)

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 11:03 et diffusé par :