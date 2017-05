Le gouvernement du Québec souligne l'inauguration du nouveau centre multifonctionnel Le Camillois







SAINT-CAMILLE, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la conversion de l'église de Saint-Camille en un centre communautaire multifonctionnel. La nouvelle vocation de cet édifice permet de regrouper plusieurs services communautaires sous un même toit en plus d'assurer la pérennité du bâtiment.

La députée de Richmond, Mme Karine Vallières, est heureuse de participer aujourd'hui à l'inauguration du nouveau centre multifonctionnel Le Camillois. Elle profite de l'occasion pour rappeler la contribution financière du gouvernement du Québec à ce projet, qui totalise plus de 655 000 $ provenant de deux programmes gouvernementaux.

Citations

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui a permis de transformer l'église de Saint-Camille en un centre multifonctionnel, et ce, dans le respect de l'architecture et de la valeur patrimoniale du bâtiment. Les espaces aménagés et mis à la disposition de la population, des institutions et des organismes de la région permettent déjà la tenue d'activités communautaires, culturelles, récréatives et intergénérationnelles ainsi que l'accueil d'événements. Nul doute que ce nouveau centre poursuivra la vocation de l'ancienne église en étant le coeur même de la municipalité, un lieu de rencontres et d'échanges, contribuant ainsi à l'innovation sociale qui distingue Saint-Camille. »

Karine Vallières, députée de Richmond

« L'appui de notre gouvernement à ce projet structurant pour l'Estrie permettra aux citoyennes et aux citoyens de la région de bénéficier des nombreuses activités et services qui seront offerts dans ce bâtiment historique. Il s'agit d'une façon orginale de conserver notre patrimoine architectural et culturel québécois et de le mettre en valeur. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Ssherbrooke

« Le gouvernement du Québec travaille en partenariat avec les municipalités pour qu'elles puissent se développer et renouveler leurs infrastructures publiques. Cet investissement à Saint?Camille démontre la volonté du gouvernement de doter les municipalités du Québec d'infrastructures qui répondent aux attentes de la communauté. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants

Le projet de conversion de l'église de Saint-Camille en centre multifonctionnel a nécessité différentes interventions pour la mise aux normes et la rénovation du bâtiment, dont la réfection de la toiture ainsi que l'amélioration de l'isolation et du système de chauffage. Parmi les travaux réalisés, mentionnons l'ajout d'une cuisine, d'une billetterie, de deux salles et d'un espace scénique.

Le volet RECIM du PIQM permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou de conversion, ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

Quant au FCD, il vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Pour obtenir plus d'information sur le FCD, visitez la section Développement territorial du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-conjoncturel-de-developpement-fcd/

