Avis aux médias - Après la pluie, le beau temps! Lancement de la saison des grands événements au Québec et au Canada







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Que la fête commence! Alors que se met en branle la «?Semaine du Tourisme?» au Canada, en cette année de 375e de Montréal et du 150e de la Confédération canadienne, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) et Festivals et Événements Majeurs (FAME) donneront le coup d'envoi de la saison des grands événements, en présence de la ministre québécoise du Tourisme, Mme Julie Boulet, et de hauts dirigeants de l'industrie.

Quand : Dimanche 28 mai 2017

Heure : À 12 h - Un lunch sera servi

Où : Galerie TD Lounge de la Maison du Festival

305, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal

2e étage

À cette occasion, le RÉMI et FAME lanceront un appel au gouvernement fédéral. Ils suggèreront notamment de pérenniser une partie des fonds consacrés aux célébrations du 150e pour soutenir la croissance de l'industrie événementielle au Canada.

Le RÉMI compte 27 membres actifs et six membres affiliés au Québec. FAME en dénombre 22, dont neuf qui sont à l'extérieur du Québec. C'est donc 42 grands rendez-vous, présents dans sept provinces canadiennes, qui se trouvent sous la bannière des deux associations.

