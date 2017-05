Constellation francophone - Plus de 400 artistes ouvrent les portes de la francophonie!







QUÉBEC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre de la francophonie des Amériques, avec le soutien de Patrimoine canadien, est fier de présenter Constellation francophone - ouvrons les portes. L'événement, une célébration de la vitalité de la francophonie dans toute sa diversité et son dynamisme, s'inscrit dans les fêtes entourant Canada 150. Il sera entre autres constitué de grands événements festifs dans six communautés canadiennes mettant en vedette plus de 400 artistes, et fera découvrir des « portes numériques interactives ». Constellation francophone, c'est surtout un dialogue entre les communautés, qui présente une francophonie plurielle et inclusive durant toute une année de célébrations, où l'affirmation et la fierté de millions de francophones seront à l'honneur.

Les communautés comme des étoiles!

Procédant d'une volonté de fêter le fait francophone dans les Amériques, le projet veut animer les communautés et les rapprocher. « Le concept de Constellation francophone s'ancre dans l'immensité du territoire des Amériques. Les communautés francophones disséminées dans cette vastitude forment des constellations lorsqu'on les lie les unes aux autres. Ainsi, comme des étoiles, les communautés brillent et possèdent une longévité inspirante. Quand on les assemble, elles deviennent des constellations de mémoires, de récits historiques, de vécus, d'artistes et d'accents! » a exprimé Mme Diane Blais, présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques.

Des portes ouvertes sur les communautés

Éléments phares des célébrations et véritables connecteurs entre les communautés francophones, des « portes numériques » permettant une communication audiovisuelle en direct seront ouvertes entre les communautés. Les habitants de 12 villes hôtes pourront ainsi se parler face à face par l'intermédiaire des portes qui seront installées les 23 et 24 juin à travers le Canada, soit à Edmonton, Moncton/Dieppe, Ottawa, Québec, Saskatoon, Toronto, Victoria, Whitehorse, Winnipeg et dans d'autres villes à annoncer.

Plus de 400 artistes réunis!

Constellation francophone, c'est aussi une superproduction télévisuelle qui sera diffusée sur les ondes de TFO et de Unis. Ce grand rendez-vous aura lieu le 24 juin, alors que plus de 400 artistes se produiront sur six scènes au pays. Ainsi, Moncton/Dieppe (place 1604), Ottawa (parc Major), Québec (parc de la Francophonie), Toronto (Harbourfront), Whitehorse (parc Shipyards) et Winnipeg (La Fourche) proposeront des événements mettant en vedette des artistes francophones et francophiles connus, des artistes de la relève et des artistes autochtones. Les émissions de télévision diffusées à l'automne seront constituées des moments marquants de chacune des scènes, entrecoupés de témoignages d'artistes, du public et d'acteurs importants de la francophonie canadienne.

Tout le monde peut se joindre à la fête

Par l'entremise d'une diffusion en direct sur le Web, Constellation francophone propose également aux francophones des Amériques de célébrer avec nos artistes en tenant des « partys de cuisine » dans leurs communautés. En effet, les prestations des six scènes seront diffusées en simultané le 24 juin sur le site Web constellationfranco.ca. Une animation Web viendra ponctuer cette diffusion et accompagner les célébrations, qui se dérouleront ainsi sur quatre fuseaux horaires! Joignez-vous à la fête!

« Nous sommes fiers d'appuyer les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne. En cette année de célébration de Canada 150, l'occasion est encore plus belle de bâtir des ponts entre les différentes communautés francophones au pays, et de prouver que cette francophonie est plus dynamique que jamais. J'invite tous les Canadiens à profiter de cette journée symbolique pour célébrer la langue et la culture d'expression française d'un océan à l'autre. » - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le 24 juin est la fête nationale de tous les Québécois et aussi celle du français partout au Canada. Dans le cadre du 150e anniversaire de la fédération, nous avons l'occasion de célébrer tout particulièrement la langue française, élément fondamental de l'identité québécoise et canadienne. Constellation francophone fera voyager les Québécois et tous les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, en leur offrant une fenêtre sur la vitalité et la diversité qui caractérise la francophonie canadienne d'aujourd'hui. Le 24 juin 2017, nous serons tous, ensemble pour le français. » - Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Les détails des célébrations du 24 juin seront annoncés dans chacune des six communautés dans les semaines du 5 et du 12 juin.

Constellation francophone est un événement organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, avec le soutien de Patrimoine canadien et de nombreux partenaires.

constellationfranco.ca

