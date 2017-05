Les gouvernements du Canada et du Québec appuient six projets d'infrastructures sportives et communautaires dans la région du Bas-Saint-Laurent







SAINT-ARSÈNE, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Grâce à un financement conjoint des deux gouvernements, une nouvelle infrastructure récréative sera construite et cinq seront rénovées dans la région du Bas-Saint-Laurent, améliorant ainsi la qualité de vie de ses citoyens, en plus de favoriser son essor sportif et sa prospérité durable.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiraient chacun plus de 2,4 millions de dollars pour six projets de construction et de rénovation d'infrastructures récréatives dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités -- volet Infrastructures provinciales-territoriales. Les différentes villes et municipalités de la région fourniront également plus de 2,4 millions de dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 7,3 millions de dollars.

À Saint-Arsène, un centre communautaire sera construit. Chacun des gouvernements investira près de 815 000 $, pour un montant total de plus de 2,4 millions de dollars. Ce nouveau bâtiment comprendra une salle multifonctionnelle, une salle d'entraînement, des vestiaires ainsi que des espaces administratifs (voir l'annexe pour les détails).

Ailleurs dans la région, cinq autres projets de rénovation seront réalisés dans la Municipalité de Saint-André, dans la Ville de Saint-Pascal, à Saint-Mathieu-de-Rioux, à Saint-Anaclet-de-Lessard et à Saint-Jean-de-Dieu.

Rappelons également que d'autres sommes ont été annoncées au cours des dernières semaines à Rimouski, Témiscouta-sur-le-Lac et Mont-Joli ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 68,3 millions de dollars pour les infrastructures récréatives du Bas-Saint-Laurent dans le cadre de ce programme.

Citations

« Les infrastructures sportives et communautaires contribuent à faire de nos collectivités des lieux où les familles peuvent s'amuser et où les communautés peuvent se réunir. En plus de permettre aux résidents d'adhérer à un mode de vie sain, celles-ci auront un effet rassembleur et contribueront au développement de la région du Bas-Saint-Laurent pour les générations à venir. Notre gouvernement est fier de réaliser des investissements qui améliorent la qualité de vie des gens, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller

« En soutenant les projets de construction et de rénovation, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. L'ensemble de ces projets permettra à la population du Bas-Saint-Laurent de pratiquer régulièrement des sports et des activités physiques, ce qui l'incitera à adopter un mode de vie physiquement actif. »

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx

« Il est important d'améliorer et de mettre à jour les infrastructures sportives et récréatives. La population locale aura tout le loisir de découvrir ou de redécouvrir ces installations. Tout au long de l'année, elle pourra y pratiquer plusieurs activités sportives. Cet investissement montre à quel point le bien-être et la qualité de vie sont au coeur des priorités du gouvernement. »

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin

« Comme mentionné dans la planification stratégique réalisée à la suite d'une consultation publique, regroupant la population et tous les organismes utilisateurs du centre communautaire, le besoin d'un nouveau centre est plus que nécessaire. Il ne fait nul doute que la population de Saint-Arsène accueille à bras ouvert l'aide gouvernementale afin de permettre la réalisation de ce projet collectif tant attendu. »

La mairesse de Saint-Arsène, Mme Claire Bérubé

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars pour appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Produit connexe

Document d'information

Liste des nouveaux projets

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de commencement prévue Saint-Pascal Réfection du centre communautaire Robert-Côté 1 075 473 $ 1 075 473 $ 2 octobre 2017 Saint-Jean-de-Dieu Ajout d'un appareil élévateur pour personnes handicapées au Centre sportif Jean-Claude Bélisle 36 902 $ 36 902 $ 7 août 2017 Saint-André Réaménagement du terrain du Centre des Loisirs 91 409 $ 91 409 $ 1er juin 2017 Saint-Arsène Construction d'un centre communautaire 814 177 $ 814 177 $ 31 août 2017 Saint-Mathieu-de-Rioux Mise aux normes du centre communautaire 384 490 $ 384 490 $ 5 juin 2017 Saint-Anaclet-de-Lessard Réfection de la patinoire et du parc de planche à roulette 45 008 $ 45 008 $ 1er juin 2017

Ces projets s'ajoutent aux trois projets déjà annoncés dans la région :

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de commencement prévue Rimouski Construction d'un complexe sportif 12 849 630 $ 12 849 630 $ 1er juin 2017 Témiscouata-sur-le-Lac Agrandissement du centre sportif Jacques Dubé 4 786 225 $ 4 786 225 $ 2 juin 2017 Mont-Joli Agrandir le stade du Centenaire 2 684 867 $ 2 684 867 $ 2 avril 2018

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements sur le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructures au Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Le Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html

Le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/

