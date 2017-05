Programme NovaScience - Québec soutient la persévérance scolaire et l'intérêt des jeunes pour les carrières en aérospatiale







LAVAL, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec appuie la mise en oeuvre des programmes Passion naissante et Passion pour l'aviation, pilotés par Aéro Montréal par l'entremise du chantier Relève et main?d'oeuvre. Une aide gouvernementale de 36 445 $, issue du programme NovaScience du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, est ainsi accordée.

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, M. Saul Polo, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en compagnie de la députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Monique Sauvé.

L'annonce s'est déroulée à l'occasion d'une demi-journée d'animation, qui s'est tenue à l'école primaire l'Orée-des-Bois de Laval en présence, notamment, de Mme Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, et de Mme Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval.

« Passion naissante et Passion pour l'aviation sont deux initiatives porteuses qui contribueront à la persévérance scolaire chez les jeunes, tout en suscitant leur intérêt pour les sciences et les technologies ainsi que pour des carrières en aérospatiale. L'implantation dans la région de Laval de ces deux programmes, qu'Aéro Montréal met en oeuvre avec succès dans les écoles du grand Montréal de concert avec ses partenaires, témoigne de notre volonté de stimuler la curiosité et la créativité de la relève. »

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

« Par l'entremise du programme NovaScience, le gouvernement du Québec favorise la compréhension des sciences et des technologies par les jeunes et le grand public. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017?2022 prévoit d'ailleurs des investissements importants afin de maintenir et d'augmenter le soutien gouvernemental à des projets porteurs, comme celui d'Aéro Montréal, permettant ainsi d'accroître la présence et le rôle des sciences et des technologies au sein de la société québécoise. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Ce projet inspirant éveillera la curiosité des jeunes pour les sciences et les technologies, de même que leur intérêt pour l'univers passionnant de l'aérospatiale. Ce secteur offre des emplois de qualité qui requièrent des connaissances hautement spécialisées. La main-d'oeuvre québécoise en aérospatiale est d'ailleurs reconnue pour ses compétences et son savoir-faire maintes fois réaffirmés. J'encourage donc vivement la jeunesse québécoise à s'intéresser à ce domaine d'avenir! »

Monique Sauvé, députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« À la Commission scolaire de Laval, ce sont plus de 500 élèves répartis dans une dizaine d'écoles qui participent à l'animation Passion naissante. Ce programme permet aux élèves de faire des liens entre les notions apprises en classe et le monde du travail, ce qui représente un véritable catalyseur de motivation. Les deux programmes dont il est question aujourd'hui s'inscrivent dans une approche orientante, soit une démarche qui aide les élèves à découvrir leurs passions et qui est fortement encouragée dans notre organisation puisqu'elle agit favorablement sur la persévérance scolaire. »

Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval

« Aéro Montréal a toujours été engagé auprès de la relève afin d'éveiller, dès le plus jeune âge, l'intérêt pour des carrières en aérospatiale. Ce faisant, nous contribuons à créer un bassin de talents au Québec et à assurer l'avenir de notre secteur par des emplois passionnants, à haute valeur ajoutée. Dans la Stratégie québécoise de l'aérospatiale du gouvernement du Québec, l'importance de soutenir des initiatives comme Passion pour l'aviation est clairement mentionnée. Cet engagement du gouvernement nous permet de continuer à jouer un rôle actif auprès d'un plus grand nombre de jeunes au Québec. »

Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

La première phase des programmes Passion naissante et Passion pour l'aviation, évalués en tout à 66 445 $, aura lieu auprès d'écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de Laval et de la grande région de Montréal.

Le programme NovaScience appuie financièrement des projets qui favorisent une plus grande compréhension des sciences et de la technologie par les jeunes et le grand public de même que le développement d'une relève dans ces domaines.

appuie financièrement des projets qui favorisent une plus grande compréhension des sciences et de la technologie par les jeunes et le grand public de même que le développement d'une relève dans ces domaines. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 donne les moyens au Québec de devenir l'une des sociétés les plus innovantes et créatives du monde.

donne les moyens au Québec de devenir l'une des sociétés les plus innovantes et créatives du monde. Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des établissements d'enseignement et des centres de recherche, et qui inclut les associations et les syndicats.

