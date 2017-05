/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Paradise/







PARADISE, NL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure concernant le projet d'élargissement du chemin Topsail, en présence de Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dale Kirby, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et député à la Chambre d'assemblée pour le district de Mount Scio, au nom de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et de Dan Bobbett, maire de la Ville de Paradise.

Date : Le vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h 30



Lieu : Complexe des deux glaces de Paradise 1 Sarah Davis Way Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)





