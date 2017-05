Avis aux médias - Réaction de Manon Massé à la loi spéciale - Manon Massé aux côtés des 200 000 travailleurs de la construction en grève







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ira visiter les travailleurs et travailleuses en grève sur le chantier du CHUM (900 Saint-Denis), qui est situé dans sa circonscription, ce vendredi à 11h30 afin de leur signifier l'appui de Québec solidaire.

Québec solidaire est le seul parti à avoir appuyé publiquement la grève des travailleurs et travailleuses de la construction. Mme Massé en profitera pour expliquer aux représentants et représentantes des médias pourquoi la menace d'une loi spéciale par le gouvernement libéral est un affront aux 200 000 travailleurs et travailleuses en grève.

Mme Massé sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.

Aide-mémoire

Événement: Manon Massé en appui aux travailleurs et travailleuses de la construction en grève

Date: Vendredi le 26 mai 2017, 11h30

Lieu: Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)

900, rue Saint-Denis, Montréal

