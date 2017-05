Deux bibliothèques seront rénovées grâce à un cofinancement des gouvernements du Canada et du Québec







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et pour la protection du patrimoine diversifié du Canada. Dans cette perspective, les bibliothèques Adélard-Berger et L'Acadie de Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficieront d'une aide financière commune des deux gouvernements pour entreprendre des travaux de rénovation nécessaires à la poursuite de leur importante mission.

Le député fédéral de Saint-Jean, M. Jean Rioux, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun près de 1,4 million de dollars pour assurer la rénovation intérieure complète des deux établissements. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Ville investira également la même somme, soit 1,4 million de dollars, ce qui constituera un investissement total d'approximativement 4,2 millions de dollars.

Citations :

« Investir dans les infrastructures culturelles et éducatives offre de nouvelles occasions d'apprentissage et aide le Canada à conserver la mémoire des peuples et des lieux importants de son histoire. Le gouvernement du Canada sait que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, tels que ceux-ci à Saint-Jean-sur-Richelieu, appuient l'essor des collectivités et créent de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne. »

Le député de Saint-Jean, M. Jean Rioux, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Notre gouvernement est heureux d'offrir aux citoyennes et citoyens des lieux culturels de qualité propices à l'apprentissage et à l'épanouissement. Ce projet de rénovation des bibliothèques Adélard-Berger et L'Acadie leur permettra de continuer à profiter des services offerts dans ces espaces d'exploration et de culture, des milieux vivants et animés. »

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin

« En raison de la croissance démographique de notre ville, nous savions que, tôt ou tard, les amateurs de lecture, sur toutes les plates-formes, seraient de plus en plus nombreux dans nos bibliothèques. Cet élément a influencé notre décision de les moderniser. Nous tenons à remercier les gouvernements du Québec et du Canada pour leurs contributions. »

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Michel Fecteau

Faits en bref :

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme fédéral-provincial coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures contribuant, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars, sur une période de douze ans, dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars, sur une période de douze ans, dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars pour appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Liens connexes :

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada (Budget 2017) :

http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html

Les investissements fédéraux dans les projets d'infrastructures au Québec :

http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Le Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html

Le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 10:11 et diffusé par :