UPS et SF HOLDING créent une coentreprise







Mise en place d'une plate-forme pour soutenir la création de nouvelles solutions pour les clients B2B (ventes entre entreprises) et B2C (ventes entre entreprises et consommateurs) afin d'améliorer l'accès au marché, d'abord entre la Chine et les États-Unis, puis ailleurs dans le monde.

Les produits et services proposés par l'entremise de la coentreprise miseront sur les réseaux, les gammes de services, les technologies et l'expertise des chaînes d'approvisionnement des sociétés mères.

Les clients en Chine bénéficieront d'options supplémentaires et améliorées en matière d'expédition internationale, de délais et de services d'acheminement, de visibilité, de contrôle des envois internationaux et d'un service à la clientèle cohérent de l'origine à la destination.

Le projet de coentreprise est assujetti aux approbations réglementaires requises.

MISSISSAUGA, ON, le 26 mai 2017 /CNW/ - UPS (NYSE : UPS) et SF Holding (SZSE : 002352), la société mère de SF Express, ont annoncé aujourd'hui vouloir créer une coentreprise et collaborer afin de mettre en oeuvre et de proposer des services internationaux de livraison, d'abord de la Chine vers les États-Unis, puis vers d'autres destinations dans le monde. Cette entente permettra aux deux parties de miser sur la complémentarité de leurs réseaux, gammes de services, technologies et expertise en logistique. Le projet de coentreprise est assujetti aux approbations réglementaires requises.

UPS est aujourd'hui la plus importante entreprise de livraison express au monde et un chef de file dans l'intégration de chaînes d'approvisionnement mondiales. SF est un leader dans la livraison express en Chine. L'entreprise possède un vaste réseau dans l'ensemble de la Chine, une vaste gamme de services et la marque la plus reconnue en Chine dans le domaine de la livraison de petits colis.

« UPS est ravie d'unir ses forces avec SF », a déclaré Ross McCullough, président d'UPS pour la région Asie-Pacifique. « Ce projet en commun mettra de l'avant des produits et services qui nous permettront de proposer un avantage concurrentiel à nos clients en Chine qui mènent des échanges internationaux ou qui souhaitent le faire. En conjuguant nos efforts, nous parviendrons à offrir de nouvelles solutions logistiques pour simplifier et accélérer les échanges commerciaux transfrontaliers des clients B2B (ventes entre entreprises) et B2C (ventes entre entreprises et consommateurs). »

L'offre de services conjointe combine les forces du vaste réseau chinois de SF, qui regroupe plus de 13 000 points de service au sein du marché de livraison de colis affichant la croissance la forte et rapide au monde, avec celles du réseau mondial intégré d'UPS, un chef de file de l'industrie déployé dans plus de 220 pays.

L'harmonisation des réseaux d'expédition des partenaires fournira aux clients une couverture et une capacité accrues, des options d'acheminement supplémentaires et davantage de choix quand vient le temps de choisir des délais et services d'expédition. La coentreprise se concentrera d'abord sur le soutien de ces offres de services conjoints hautement concurrentielles pour le corridor Chine-États-Unis, puis ailleurs dans le monde dans le cadre d'un projet d'expansion.

« La Chine est un chef de file mondial lorsqu'il est question de la taille, de la croissance, de la pénétration et de l'utilisation commerciale du cellulaire pour le marché du commerce électroniquei. », a affirmé Alan Wong, vice-président de SF. « Conjugué à une base de consommateurs connaissant bien Internet en plein essor, il est impératif que SF et UPS collaborent pour révolutionner le secteur de la logistique. Ensemble, nous proposerons des avantages concurrentiels accrus à nos clients en Chine, afin qu'ils réussissent à l'échelle internationale. »

La coentreprise soutient la création de synergies pour UPS et SF, qui sont rendues possibles en raison de la complémentarité de l'étendue et de la portée des réseaux des deux sociétés. Les deux sociétés miseront sur leurs propres actifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en uniformisant les processus commerciaux dans le but de fournir un service à la clientèle sans faille à tous ceux qui expédient à partir de la Chine.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. L'adresse de son site Web est ups.com® et son blogue est accessible au longitudes.ups.com. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com/RSS (en anglais) et suivez @UPS_Canada.

À propos de SF Holding

SF Holding (SZSE : 002352), la société mère du plus important fournisseur de services de logistique express intégrée en Chine, SF Express, propose des services de logistique de grande qualité dans l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment pour la production, l'approvisionnement, la vente et la distribution. En s'assurant de toujours accorder la priorité aux besoins des clients, SF mise sur l'analyse des données massives et la technologie d'informatique en nuage pour fournir des services de logistique intégrés, notamment de gestion d'entrepôt, de prévision de ventes, d'analyse des données massives et de gestion des règlements. En tant qu'opérateur de logistique intelligente possédant un vaste réseau, SF a accès à des réseaux de logistique nationaux et internationaux, y compris de transport aérien, de sous-station, de transport terrestre, de services à la clientèle et de parcs industriels.

