Avis aux médias - 3e Marche pour l'Humanité à Montréal







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Vous êtes invités à la 3e Marche pour l'Humanité, la Prévention des Génocides et des abus de droits humains. Cette édition est organisée par le Comité Unifié des Organisations Arméniennes du Québec, Amnistie Internationale, le Montreal Institute for Genocide Studies et le Musée des Beaux Arts de Montréal. La première marche avait été initiée en mémoire des victimes du 100e anniversaire du génocide arménien.

Des milliers de participants de diverses origines défileront entre le Pavillon de la Paix jusqu'à la Place du Canada pour rappeler aux gouvernements qu'il faut agir pour prévenir les abus des droits de la personne partout dans le monde. Depuis trois ans déjà des milliers de montréalais ont marché pour démontrer leur attachement à la paix dans le monde. Montréal a toujours été et continue d'être une terre d'accueil pour plusieurs communautés ayant souffert de ces conflits.

Seront présents et prendront la parole : Denis Coderre, maire de Montréal, le Général Roméo Dallaire, Salil Shetty secrétaire général d'Amnistie Internationale, et les ministres Mélanie Joly, Christine St-Pierre et Kathleen Weil.

Date : samedi 27 mai 2017



Heure : 12 h 30



Lieu : Pavillon de la Paix (MBAM)





2075 rue Bishop

