Des célébrations uniques pour les francophones et les francophiles d'un bout à l'autre du pays!

Le gouvernement du Canada appuie une série de festivités de la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne, qui se tiendront dans plusieurs villes du pays le 24 juin

QUÉBEC, le 26 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier de l'ordre de 2,4 millions de dollars pour un projet d'envergure qui aura lieu le 24 juin, à l'occasion de la Saint?Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne. La ministre Joly était accompagnée de Mme Diane Blais, présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques (CFA).

Cette aide permettra au CFA d'offrir des activités dans plusieurs villes du pays afin de célébrer la Francophonie canadienne comme jamais auparavant. En effet, des prestations sur scène auront lieu pour la première fois dans six villes et réuniront plus d'une cinquantaine d'artistes francophones et francophiles de partout au pays. Les Canadiens pourront aussi assister à ces célébrations en direct et en continu sur plusieurs plateformes, grâce à un partenariat avec la Télévision francophone de l'Ontario (TFO).

De plus, des portes interactives installées dans les six villes offriront une expérience multisensorielle sans pareille aux spectateurs en leur permettant de converser par la magie du virtuel. La ministre Joly en a profité pour encourager les Canadiens à participer en grand nombre aux activités organisées dans le cadre de cette journée spéciale et à ne pas manquer les autres activités prévues tout au long de cette année exceptionnelle.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne. En cette année de célébration de Canada 150, l'occasion est encore plus belle d'ouvrir des portes et de bâtir des ponts entre les différentes communautés francophones au pays, et de prouver que cette francophonie est plus dynamique que jamais. J'invite tous les Canadiens à profiter de cette journée symbolique pour célébrer la langue et la culture d'expression française d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Cette année, la Francophonie canadienne sera célébrée en grand! Des prestations d'artistes de talent auront lieu sur plusieurs scènes canadiennes afin de nous faire voir et entendre la pluralité francophone du Canada. J'encourage les francophones et les francophiles du pays à saisir cette occasion unique pour célébrer en famille et entre amis cette langue vivante qui nous unit autant de coeur que d'esprit. »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Procédant d'une volonté de fêter le fait français en Amérique, le projet veut animer les communautés et les rapprocher. Constellation francophone, c'est surtout un dialogue entre les communautés, qui présente une francophonie plurielle et inclusive dans toute une année de célébrations, où l'affirmation et la fierté de millions de francophones seront à l'honneur. »

- Mme Diane Blais, présidente du conseil d'administration, Centre de la francophonie des Amériques

Les faits en bref

Le CFA présentera gratuitement six spectacles d'envergure le 24 juin 2017. Ces prestations sur scène seront offertes en diffusion simultanée à Moncton/Dieppe, Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Whitehorse.

Des artistes francophones et francophiles connus, des artistes de la relève et des artistes autochtones se produiront sur les six scènes pour nous faire voir et entendre la pluralité francophone du Canada.

Des rassemblements communautaires seront aussi organisés dans toutes les provinces et tous les territoires pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens de participer aux célébrations du 24 juin.

Ces célébrations majeures, qui seront au coeur des festivités de Canada 150, comprendront également la Journée nationale des Autochtones : célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones (le 21 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (le 27 juin) et la fête du Canada (le 1er juillet).

