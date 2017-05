Apprentissage en milieu de travail en formation professionnelle - Soutien financier de 87 300 $ accordé à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue







VILLE-MARIE, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, le Gouvernement du Québec annonce qu'un investissement pouvant atteindre 87 300 $ est accordé à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) pour la réalisation de son projet visant à accroître l'apprentissage en milieu de travail en formation professionnelle.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, en a fait l'annonce aujourd'hui au Centre de formation professionnelle de Ville-Marie, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Le projet a pour but de faire réaliser aux élèves une grande partie des apprentissages d'un programme d'études dans le milieu de travail, qui devient alors un lieu de formation privilégié dans un environnement productif. Les élèves du programme d'études Production animale pourront donc bénéficier d'une expérience pratique représentant plus de 50 % de leur formation grâce au partenariat établi avec les entreprises de la région.

Citations :

« Je suis convaincu qu'un tel projet ne peut que susciter l'intérêt des élèves puisqu'ils peuvent en tirer d'importants avantages, comme la confirmation de leur choix de formation, l'acquisition d'une expérience concrète, le développement de compétences reflétant les besoins des employeurs et une transition plus douce entre le milieu scolaire et le marché du travail. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les élèves du programme d'études en Production animale bénéficieront beaucoup de ce projet, qui aura aussi des retombées au niveau de la population témiscamienne et des entreprises de la région. Ces entreprises sont des partenaires indispensables dans un tel projet et je tiens à les remercier de leur participation. »

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

Ce soutien financier est accordé dans le cadre du budget du Gouvernement du Québec 2015-2016, dans lequel un montant total de 7,8 millions de dollars a été prévu pour adapter des programmes de formation et inclure un volet de formation en emploi.

Le projet de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue fait partie des dix projets retenus à la suite d'un appel de projets lancé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en juin 2016.

