Améliorations au tronçon matapédien de la Route verte, principalement à la surface de roulement des voies cyclables







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Véloroute Desjardins de La Matapédia

AMQUI, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Véloroute Desjardins de la Matapédia, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Véloroute Desjardins de La Matapédia se voit accorder une aide financière de 105 960 $, sous forme de contribution non remboursable, pour améliorer le tronçon matapédien de la Route verte, principalement à la surface de roulement des voies cyclables.

Les 114 km de voies cyclables de la Véloroute Desjardins parcourent la MRC de La Matapédia, située à l'entrée de la Gaspésie. Presque entièrement sur asphalte et intégré à la Route verte, ce réseau cyclable permet de découvrir les communautés accueillantes et les paysages multiples de La Matapédia. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront de prolonger et d'asphalter la piste cyclable dans le secteur du parc Marcel-Rioux, ainsi que de sceller des fissures, d'asphalter une partie des accotements, de débroussailler une section de la voie cyclable, de marquer au sol et de réparer du mobilier urbain que l'on retrouve dans des haltes de repos.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« En investissant dans les pistes cyclables de la région, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. Je suis très heureux que la Véloroute Desjardins obtienne l'appui de notre gouvernement, car il aide notre région à demeurer l'une des plus belles destinations pour se balader en vélo. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada, par l'entremise du PIC150, appuie les projets d'organismes qui, comme lui de la Véloroute Desjardins de La Matapédia, mobilisent et unissent, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or, les infrastructures communautaires et récréatives, comme la piste cyclable de la Matapédia, contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La Route verte est d'une véritable importance pour la communauté de la Matapédia. Elle traverse huit municipalités. La contribution de Développement économique Canada est un soutien très important pour nos cyclistes qui empruntent quotidiennement ce réseau cyclable. En effet, l'aide financière accordée à la Véloroute permettra de rehausser la qualité des aménagements cyclables et de prolonger la durée de vie utile des voies cyclables. Sans la mise en oeuvre du PIC150, toutes les améliorations qui seront réalisées cette année n'auraient pu être possibles. L'investissement accordé par Développement économique Canada permettra l'injection de 211 920 $ dans l'économie régionale. »

Jean-Yves Fournier, président de la Véloroute Desjardins de La Matapédia

