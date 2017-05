Avis médias - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles accueille la Grande Tournée du 375e de Montréal - 26 au 28 mai - parc Marcel-Léger







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - WEEKEND DU 26 AU 28 MAI À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES

PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE CI-DESSOUS :

[Prochain weekend, du 2 au 4 juin, rendez-vous à Pierrefonds-Roxboro]

NAVETTES FLUVIALES

L'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a annoncé la mise en service gratuite des navettes Fleuve à vélo qui relient les rives des municipalités de Repentigny (parc Saint-Laurent), Varennes (parc de la Commune) et le quartier de Pointe-aux-Trembles (parc Marcel-Léger), lors du passage de la Grande Tournée du 375e au parc Marcel-Léger les 26, 27 et 28 mai DÉTAILS

LES SPECTACLES

Samedi à 20h45: L'Heure magique du Cirque Éloize INFO

du Cirque Éloize INFO Samedi et dimanche à midi: prestation de Pépé et sa guitare

LA VILLE SUSPENDUE, DU MUSÉE MCCORD

Samedi 9h30 à 20h30 et dimanche de 9h30 à 17h

Photographies, récits et faits historiques s'entrecoupent pour offrir une exposition consacrée à Montréal (40% du contenu de l'exposition) et à l'histoire spécifique de l'arrondissement (60% du contenu de l'exposition) INFO

Le vieux moulin - un trésor archéologique de valeur patrimoniale

L'arrondissement de Rivière-des-prairies-Pointe aux-Trembles détient un trésor archéologique, un moulin à vent. Il avait été édifié en 1671, pour subvenir aux besoins alimentaires des premiers colons et était muni - signe des temps - de meurtrières en cas d'attaques des Iroquois. Une crue subite du fleuve, au printemps, l'ayant emporté, il est reconstruit par les Sulpiciens en 1719, sur un terrain acquis par leurs soins. Un investissement intéressant, puisque les utilisateurs devaient leur verser une redevance lorsqu'ils se rendaient au moulin pour y faire moudre le grain. Si l'usage du moulin se poursuit pendant le dix-huitième siècle, il devient inactif par la suite et ne rapporte plus de revenus aux Sulpiciens. Afin de préserver ce monument historique, la Ville de Montréal en fait l'acquisition en 2001, le restaure pour le rapprocher le plus possible de l'aspect qu'il avait entre 1823 et 1860, une période au cours de laquelle l'édifice avait subi des transformations, et procède à des aménagements pour le mettre en valeur. L'inauguration du nouveau Parc du Vieux-Moulin a lieu en juin 2009. Ce moulin, précieux témoignage architectural, est l'un des dix-huit moulins restants sur le territoire du Québec.

La paroisse Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-Prairies

Une très ancienne paroisse puisque les registres sont ouverts en 1694. Quelques années plus tard, en 1704, une première église en bois est édifiée, à laquelle succède une église en pierre construite en 1708, détruite ultérieurement par le gel. Il n'est pas question de céder à l'adversité et une nouvelle église, en pierres, est inaugurée en 1716. Les éléments n'ayant pas dit leur dernier mot, un vent violent emporte le clocher en 1790. L'église actuelle a été construite, quant à elle, sous la direction de l'architecte Victor Bourgeau, qui réalisa une centaine d'oeuvres architecturales, marquées par le style néo-gothique qui connût alors un renouveau dont on retrouve l'influence dans de nombreux édifices de cette époque.

RADIO-CANADA EN DIRECT DU PARC! INFO

Vendredi de 15h à 18h : Le 15-18 avec Annie Desrochers

: avec Samedi de 16h30 à 17h : J'aime Montréal , en direct sur le web, avec Meeker Guerrier et son invité Serge Bouchard

: , en direct sur le web, avec et son invité Dimanche de 11h30 à 12h : J'aime Montréal, en direct sur le web, avec Meeker Guerrier et son invité Marc-André Grondin

LES GRANDS APÉROS, DE L'ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DE RUE DU QUÉBEC (ARRQ)

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 18h30

De jour comme de soir, le public est invité à venir participer à ce rendez-vous gastronomique, à profiter des talents culinaires et des BBQ urbains présents dans les parcs, en plus de visiter la buvette qui servira de délicieuses boissons montréalaises ou québécoises INFO

Restaurateurs et commerçants participants: Station Café, Le Nouveau Paradis , Boulangerie Amaretti, Bignos, Crèmerie Le Tropique, Heavenly Taste Biscotti, Les Délices du Papatissier, Casse-croûte Notre-Dame , Surfin et Boucherie des trembles.

LES POSTES DU FUTUR

Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h

Ce sera l'occasion d'envoyer un morceau de son histoire vers le futur en écrivant une carte postale livrée à l'adresse de son choix... dans 25 ans, juste à temps pour le 400e de Montréal! Ce sont les cartes postales des artistes Mike Pellan et Muriel De Mai, et le texte de Murielle Archambault qui seront à l'honneur cette semaine INFO [Visuels des cartes postales disponibles dans le dossier de presse.]

CHATS DE RUELLES

Samedi de 12h30 à 22h30 et dimanche de 10h à 17h

Prestation gratuite de Jazz Street Boyz, ainsi qu'ateliers d'agriculture urbaine, performances circassiennes et réalité augmentée seront au rendez-vous! INFO

LES FENÊTRES QUI PARLENT

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 9h30 à 22h30 et dimanche de 9h30 à 17h.

Des résidents de l'arrondissement offrent leurs fenêtres à des artistes qui y exposent des oeuvres. La rue transformée redevient un lieu de promenade stimulant échanges et rencontres. Venez découvrir cette forme insolite d'exposition! Ce vendredi 17h30, en plus du vernissage, on pourra assister à la performance ÉCOUTE POUR VOIR de la Compagnie Carpe Diem. INFO

RALLYES DÉCOUVERTES

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Un questionnaire pour les enfants et un autre pour les adultes, au sujet de l'arrondissement, seront remis en format papier et seront disponibles sur l'application officielle du 375e INFO [Questionnaires disponibles sur demande]

VÉLO PARADISO, DE WAPIKONI MOBILE

Vendredi à 20h45

Un vélo projecteur s'arrêtera au parc pour diffuser sur grand écran des courts métrages et des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de la diversité culturelle INFO

SUCRÉ SALÉ édition spéciale du vendredi pour le 375e

Vendredi à 19h, en reprise à 22h30

Patrice Bélanger et son équipe de chroniqueurs culturels, Marie-Ève Janvier et Marie-Josée Gauvin, font découvrir l'arrondissement en compagnie de personnalités publiques québécoises.

LES TABLES DU PARTAGE

Le Choix du Président offre une table à pique-nique multi-générationnelles, durables et au concept unique et moderne, conçues par les étudiants en design de l'Université de Montréal. Grâce au mouvement Amplifier Montréal, la Maison de l'Innovation Sociale en profitera pour y tenir des discussions avec des enfants et adolescents de tous les quartiers pour mieux comprendre leurs rêves pour l'avenir de notre ville. INFO

VIVACITÉ

Desjardins propose VivaCité, une activité ludique pour toute la famille qui permettra d'amasser des fonds destinés à des organismes jeunesse locaux. Cette semaine les fonds seront remis à Académie de danse d'Outremont (La Fondation) et Outremont en famille INFO

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375EANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

SOURCE Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

