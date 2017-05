Un nouvel appui pour l'agrandissement du Musée Joseph Brant ravit les résidants de Burlington







Le gouvernement du Canada annonce un financement de 4,5 millions de dollars pour accroître la capacité et l'accessibilité du Musée de Burlington

BURLINGTON, ON, le 26 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 4 479 000 $ à la Ville de Burlington pour soutenir le réaménagement et l'agrandissement du Musée Joseph Brant. La ministre Gould a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Le financement fourni par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra au Musée de réaménager et d'agrandir son bâtiment actuel. L'accessibilité et l'espace accrus de la nouvelle installation permettront aux résidants de Burlington et aux visiteurs de participer aux activités patrimoniales offertes par le Musée.

Pendant Canada 150, le gouvernement du Canada célèbre nos établissements culturels et nos artistes pour faire en sorte que nos arts et notre patrimoine soient accessibles à un plus grand nombre de Canadiens.

Citations

« Nous savons combien il importe d'investir dans les organismes culturels dans les communautés de partout au pays. Investir dans le secteur culturel canadien permet de créer des emplois pour la classe moyenne, de renforcer l'économie et de bâtir des villes plus fortes. Nous sommes donc très fiers d'appuyer le réaménagement et l'agrandissement du Musée Joseph Brant. Le Musée pourra ainsi continuer à faire connaître notre patrimoine dans un environnement amélioré et accessible. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de Patrimoine canadien

« Permettre aux Canadiens d'avoir accès à notre patrimoine culturel constitue une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi je suis tellement fière que nous soutenions le réaménagement du Musée Joseph Brant. Je sais à quel point ce projet est important pour la population de Burlington. Il donnera aux résidants et aux visiteurs un meilleur accès à notre riche histoire locale et à notre patrimoine. Je me réjouis à l'idée de visiter le nouvel espace une fois la construction terminée. »

- L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington

« Nous voulons remercier le gouvernement du Canada de son financement et de sa détermination à soutenir le Joseph Brant Museum, sans parler de son appui soutenu à notre collectivité. Le Musée Joseph Brant est l'un des endroits culturels qui fait que Burlington est reconnue comme l'une des meilleures villes où vivre. »

- M. Rick Goldring, maire de la Ville de Burlington

« À tous les jours, peu importe où je me trouve dans la belle ville de Burlington, les citoyens me mentionnent l'importance des espaces culturels qui nous servent de lieux de rencontre et nous permettent d'explorer notre patrimoine. C'est pourquoi je suis ravie de célébrer les prochaines étapes du redéveloppement du Musée Joseph Brant. Ce projet permettra de donner l'accès à plus de gens à une panoplie d'activités et à une programmation excitante pour les années à venir, ici même, à Burlington. »

- L'honorable Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, gouvernement de l'Ontario

Les faits en bref

Ouvert depuis 1942, le Musée Joseph Brant est un musée local consacré à l'ouverture, à la colonisation et au développement de la région de Burlington. Le Musée est exploité par la Ville de Burlington et il est situé dans une réplique de la propriété rurale de Joseph Brant Thayendanegea.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels investit dans des organismes professionnels sans but lucratif voués aux arts et au patrimoine pour l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations artistiques et patrimoniales ainsi que pour l'acquisition d'équipement spécialisé et l'élaboration d'études de faisabilité liées à des projets d'infrastructure culturelle.

Le financement annoncé sera utilisé pour la construction d'une installation muséale plus grande qui intégrera le bâtiment actuel, de sorte que la capacité et l'accessibilité du Musée s'en trouveront améliorées.

