Air Canada renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal des activités







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités visant ses actions à droit de vote variable de catégorie A et ses actions à droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »). Air Canada sera ainsi autorisée à racheter, entre le 31 mai 2017 et le 30 mai 2018, au plus 22 364 183 actions, soit 10 % du flottant de 223 641 836 actions au 17 mai 2017. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités d'Air Canada a été autorisée par la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Le renouvellement suivra l'expiration de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuellement en vigueur, qui se termine le 29 mai 2017 et aux termes de laquelle Air Canada a racheté et annulé, depuis le 30 mai 2016, 6 849 600 actions au total, soit environ 3 % du flottant au 16 mai 2016, au cours moyen pondéré en fonction du volume d'environ 10,89 $ l'action, pour une contrepartie totale de 74 580 072 $. Au 17 mai 2017, un total de 271 297 556 actions étaient émises et en circulation.

« La poursuite de notre succès est la preuve convaincante de notre transformation en vue d'atteindre la rentabilité durable à long terme. Notre succès nous donne aussi l'assise nécessaire pour renouveler l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Conformément à notre stratégie de répartition des capitaux, le programme de rachat d'actions sera employé de manière opportune et jouera un rôle utile dans l'augmentation de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières.

Air Canada croit que, de temps à autre, le cours de ses actions n'est pas entièrement représentatif de la valeur sous-jacente de ses activités et perspectives futures. Dans de tels cas, elle peut racheter, aux fins d'annulation, des actions en circulation, ce qui hausse la valeur sous-jacente des actions restantes et profite ainsi à tous les actionnaires.

Le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités autorise Air Canada à racheter ses actions du 31 mai 2017 au 30 mai 2018 conformément aux exigences de la TSX. Les rachats seront faits sur le marché libre à la TSX ou sur des systèmes de négociation parallèles, le cas échéant, ou encore par d'autres moyens que la TSX ou les autorités en valeurs mobilières pourront autoriser, y compris des applications préarrangées, des offres franches et des contrats de gré à gré autorisés par dispense accordée par une autorité en valeurs mobilières. Air Canada rachètera les actions à leur cours en vigueur au moment de l'acquisition, majoré des frais de courtage, ou à tout autre prix que la TSX pourra autoriser. Les rachats faits en vertu d'une dispense seront assortis d'un escompte par rapport au cours en vigueur des actions, conformément aux conditions de la dispense.

Il s'est négocié en moyenne 1 190 613 actions d'Air Canada chaque jour entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. Par conséquent, selon les règles de la TSX et pendant la durée de validité de son offre publique de rachat renouvelée, Air Canada est autorisée à racheter quotidiennement sur la TSX un maximum de 297 653 actions, soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations calculé d'après les règles de la TSX. En outre, Air Canada peut acheter, une fois par semaine, un bloc d'actions qui n'appartiennent pas directement ou indirectement à des initiés d'Air Canada, conformément aux règles de la TSX. Les actions rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sont annulées.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de clients en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 93 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 190 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des résultats préliminaires, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « préliminaires », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.

De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, dont celles décrites aux présentes, et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de l'action de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et à la rubrique 17, Facteurs de risque, du rapport de gestion 2016 d'Air Canada, daté du 17 février 2017 et à la rubrique 12 du rapport de gestion du premier trimestre 2017 d'Air Canada daté du 5 mai 2017. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué correspondent aux attentes d'Air Canada en date de celui-ci (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 09:28 et diffusé par :