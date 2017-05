Ponctualité et achalandage à la hausse - L'AMT dresse un bilan positif de l'année 2016







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle rend disponible en ligne son Rapport annuel pour l'année 2016, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) souligne l'excellence des résultats obtenus en matière de ponctualité et d'achalandage, dans une année de transition pour l'organisation qui cèdera sa place à deux nouvelles organisations dès le 1er juin : l'Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain.

Déposé à l'Assemblée nationale le 11 mai dernier par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le document officiel rapporte notamment un taux de ponctualité annuel de 96,3 %. Ce résultat permet à l'AMT de se classer au premier rang parmi les organismes de transport ferroviaire de même envergure en Amérique du Nord en ce qui concerne la ponctualité.

L'achalandage annuel total a également atteint la barre des 21,1 millions de déplacements, ce qui constitue un nouveau sommet pour l'organisation. Ce record est notamment attribuable à la croissance constante de l'achalandage de la ligne Mascouche depuis sa mise en service, à la fin de l'année 2014, qui a connu une augmentation de 25 % pour l'année 2016.

Une vision renouvelée du service à la clientèle

Le rapport annuel présente également les grandes lignes de la vision renouvelée du service à la clientèle développée au cours de la dernière année, et qui sera poursuivie par le Réseau de transport métropolitain qui réunira les expertises de l'AMT et des Conseils intermunicipaux de transport (CIT) le 1er juin prochain. Cette nouvelle approche, appelée Connexion-client, vise à guider le travail des employés de première ligne en contact avec la clientèle, afin d'offrir une expérience de transport agréable sur son réseau.

Les faits saillants de la dernière année de l'AMT, colligés dans le Rapport annuel 2016, sont le résultat des efforts constants des employés de l'organisme, qui sont à pied d'oeuvre quotidiennement pour fournir un service de trains de banlieue efficace et ponctuel aux clients. Ce sont là des assises solides sur lesquelles les nouvelles organisations de gouvernance du transport collectif pourront compter dans l'avenir.

https://www.amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/Amt-rapport-annuel-2016.pdf

L'Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d'accroître et de planifier les services de transport collectif afin d'améliorer l'efficacité des déplacements des personnes dans la région métropolitaine de Montréal. L'AMT exploite 6 lignes de trains de banlieue, 62 gares, 1 ligne d'autobus express métropolitain, 73 stationnements incitatifs, 17 terminus métropolitains et plus de 106 km de voies réservées. L'achalandage des trains de banlieue s'est élevé à plus de 21,1 millions de déplacements en 2016, un record qui situe la région métropolitaine de Montréal parmi les dix premières en Amérique du Nord. En 2016, l'AMT a obtenu le plus haut taux de ponctualité de l'ensemble des sociétés de transport ferroviaire de passagers en Amérique du Nord, avec un résultat de 96,3 %. Pour plus d'informations, consultez le site amt.qc.ca.

