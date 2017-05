Des déplacements plus sécuritaires et plus rapides pour des milliers de résidents à Paradise grâce à l'élargissement du chemin Topsail







PARADISE, NL, le 26 mai 2017 /CNW/ - Il est crucial d'avoir des routes modernes et efficaces pour favoriser et soutenir l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve?et?Labrador investissent dans des infrastructures bien planifiées qui rendront plus facile le transport des biens et des personnes dans toute la province, et ce, tout en favorisant une croissance économique soutenue et la productivité pour de nombreuses années.

Ken McDonald, député de Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dale Kirby, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et Dan Bobbett, maire de la Ville de Paradise, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de plus de 4,8 millions de dollars pour l'élargissement du chemin Topsail (route 60).

Le chemin Topsail est une route importante qui relie les collectivités de Conception Bay South et de Mount Pearl à la Ville de Paradise. En moyenne, 13 500 véhicules empruntent cette route chaque jour. Ce projet consiste à élargir la route de deux à quatre voies entre la rue Christopher et le chemin St. Thomas Line. Une fois terminés, ces travaux amélioreront les conditions routières et diminueront la congestion. L'aménagement d'un nouveau trottoir rendra également plus sécuritaires le déplacement des enfants d'âge scolaire en direction et en provenance de l'école, ainsi que le déplacement des piétons qui se rendent sur le sentier pédestre local.

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 1 350 209 $ au projet. Le gouvernement de Terre?Neuve?et?Labrador y consacre 1 485 230 $ et la Ville de Paradise fournira le reste du financement pour le projet.

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport aident à réduire la congestion routière et à améliorer la sécurité sur les principaux corridors routiers, et dans les secteurs des ports et des plaques tournantes de transport. Le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans des projets comme celui de l'élargissement du chemin Topsail, qui aidera les gens à se déplacer dans la ville de Paradise, et ce, tout en améliorant la sécurité pour les conducteurs de véhicules commerciaux, les automobilistes et les piétons. »

Ken McDonald, député de Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue de collaborer avec le gouvernement fédéral afin de financer des projets qui renforcent les infrastructures provinciales clés, y compris les routes que les navetteurs et les véhicules commerciaux empruntent chaque jour. Le renforcement de la collaboration fédérale?provinciale constituait un des objectifs de la vision The Way Forward, parce que cela permet à notre gouvernement d'obtenir de meilleurs résultats de ses investissements, qui, en retour, ont un effet positif sur la qualité de vie de la population dans les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« Le transport demeure une grande priorité pour la Ville de Paradise. Au cours des dernières années, la Ville a effectué d'importants investissements afin de développer et d'améliorer ses infrastructures routières, en particulier dans l'élargissement du chemin Topsail. Nous sommes heureux des investissements consentis par le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre?Neuve?et?Labrador, puisqu'ils nous permettront d'achever la dernière phase du projet d'élargissement du chemin Topsail, qui nous permettra d'améliorer grandement le réseau routier et de transport de notre ville. »

Dan Bobbett, maire de la Ville de Paradise

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

