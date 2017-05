Coup d'envoi du Festival Go vélo Montréal!







Place au premier grand rendez-vous cycliste de la saison : Ensemble au Défi métropolitain ce dimanche 28 mai

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 28 mai, Beloeil accueillera les quelque 3000 participants de la 16e édition du Défi métropolitain. Organisé par Vélo Québec, ce défi donne le coup d'envoi du Festival Go vélo Montréal, un festival unique en Amérique avec sa semaine complète d'événements et d'activités cyclistes.

Premier rendez-vous cyclosportif de la saison, le Défi métropolitain est un événement non chronométré où chaque cycliste roule la distance de son choix, entre 50, 75, 100, 125 ou 150 km, en bénéficiant d'un encadrement hors pair. Cette année, le parcours débute à Beloeil et chemine via Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-Richelieu, Contrecoeur, Verchères, Calixa-Lavallée, Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

« Le Défi métropolitain rassemble les passionnés de vélo impatients de participer à leur première randonnée cycliste sur route. L'événement leur permet de découvrir des parcours de choix dans une atmosphère conviviale, sans course, ni podium », souligne Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages.

Vélo Québec tient à remercier les municipalités du parcours, ainsi que l'aréna André-Saint-Laurent de Beloeil, lieu de départ et d'arrivée, et Verchères, hôte de la halte-dîner.

Inscriptions

www.velo.qc.ca | 514 521-8356, poste 504 | 1 800 567-8356, poste 504

Pour consulter le dossier de presse du Festival Go vélo Montréal :

www.velo.qc.ca/fgvm2017

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, en collaboration avec le Groupe Jean Coutu, l'événement compte également parmi ses commanditaires associés le Mouvement Desjardins, MEC et TELUS, ainsi que la Société des Célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du Secrétariat à la région métropolitaine, de Tourisme Québec, de Tourisme Montréal et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

