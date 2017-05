Avis aux médias - Le gouverneur général décernera les prix Killam de 2017 à d'illustres chercheurs canadiens







OTTAWA, le 26 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, remettra les prix Killam de 2017 à cinq éminents chercheurs canadiens lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le mardi 30 mai 2017, à 18 h. Soulignant 50 ans de recherche et d'innovation, ce prestigieux programme récompense les scientifiques, les écrivains, les médecins et les chercheurs qui ont consacré leur carrière à résoudre les enjeux de notre vie quotidienne.

Le Conseil des arts du Canada, qui administre le programme des prix Killam, a annoncé les noms des lauréats de 2017 plus tôt ce mois-ci :

John Borrows - Sciences sociales, Université de Victoria

W. Ford Doolittle - Sciences naturelles, Université Dalhousie

Thomas Hurka - Sciences humaines, Université de Toronto

Julio S. G. Montaner - Science de la santé, Université de la Colombie-Britannique

Molly S. Shoichet - Génie, Université de Toronto

Le gouverneur général, ainsi que M. Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, et M. George T. H. Cooper, fiduciaire principal des Fiducies Killam, prendront brièvement la parole.

À propos des prix Killam

Les prix Killam du Conseil des arts ont vu le jour en 1981, grâce à un don de Mme Dorothy J. Killam à la mémoire de son mari, Izaak Walton Killam. Ces prix visent à rendre hommage à d'éminents universitaires et scientifiques canadiens qui mènent des recherches actives pour le compte de l'industrie, d'organismes gouvernementaux ou d'universités. Le programme Killam du Conseil des arts du Canada comprend aussi les bourses de recherche Killam, qui appuient les universitaires engagés dans des projets de recherche exceptionnels en sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles, sciences de la santé et génie, ou dans des études interdisciplinaires au sein de ces domaines. Pour de plus amples renseignements sur le programme Killam, veuillez consulter le site www.programmekillam.conseildesarts.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence au Bureau de presse de Rideau Hall et d'arriver à l'entrée Princesse Anne avant 17 h 45, le jour de la cérémonie.

