Inondations printanières 2017 - Des mesures adaptées pour mieux soutenir les familles et les établissements d'enseignement







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les familles et les établissements d'enseignement touchés par les inondations pourront compter sur des mesures de soutien du Gouvernement du Québec pour les aider à retrouver un rythme de vie normal.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ces mesures exceptionnelles sont mises en place pour aider les familles à réintégrer leur domicile et leur offrir du répit, ainsi que pour soutenir les élèves et les étudiants fréquentant les différents établissements d'enseignement.

Soutien aux enfants et aux parents

Pour du répit aux familles

Un appel de projets sera lancé afin d'offrir une aide particulière aux familles sinistrées pour qu'elles puissent bénéficier d'un répit ou de services de garde pour les enfants. Un soutien financier totalisant 200 000$ sera accordé aux organismes communautaires Famille et aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie communautaires, ainsi qu'aux municipalités qui proposeront des projets en ce sens, ce qui permettra aux familles ayant des enfants de 12 ans et moins ou de 21 ans et moins, dans le cas d'enfants handicapés, de faciliter le retour à la vie normale.

Un fonds spécial de 50 000 $ sera créé pour permettre aux enfants des familles sinistrées de fréquenter, cet été, un camp de vacances membre de l'Association des camps certifiés du Québec.

Pour la réussite éducative

Une aide financière sera versée aux écoles et aux commissions scolaires afin qu'elles puissent offrir un soutien particulier aux élèves touchés par les évènements (ex. : aide aux devoirs, tutorat, aide psychologique).

Plus de souplesse est prévue pour que les élèves d'écoles primaires et secondaires ne soient pas pénalisés lors de la passation des épreuves ministérielles à venir.

Une aide additionnelle sera accordée aux bénéficiaires du Programme de prêts et bourses pour qui la période d'étude sera prolongée en raison des inondations.

Soutien aux établissements et organismes

Pour les services de garde éducatifs à l'enfance

Un accompagnement et un soutien-conseil sont offerts aux CPE, aux bureaux de coordination de la garde en milieu familial et aux garderies subventionnées.

Pour les écoles et les commissions scolaires

Une indemnisation pourra être versée aux commissions scolaires ayant été sinistrées telle que le prévoit les règles budgétaires.

De la souplesse sera également accordée aux commissions scolaires et aux écoles privées dans l'application du calendrier scolaire.

Citations :

« Un immense élan de solidarité s'est emparé des Québécoises et des Québécois pour soutenir les familles touchées par les inondations printanières exceptionnelles. Je me joins à ce mouvement d'entraide en annonçant aujourd'hui des mesures supplémentaires pour appuyer les enfants, les parents, les milieux scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les organismes communautaires afin qu'ils retrouvent un rythme de vie normal. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous avons pris les décisions qui s'imposent pour permettre des dérogations à nos programmes, et ce, afin d'aider les étudiants sinistrés fréquentant un établissement d'enseignement supérieur. Nous souhaitons rassurer les étudiants concernés et leur dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le gouvernement devait agir pour venir en aide aux sinistrés et les mesures annoncées aujourd'hui témoignent de notre engagement continu envers eux. Une fois de plus, je tiens à rassurer les sinistrés en leur rappelant que nous continuerons à les appuyer tout au long du processus de rétablissement. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

Les organisations qui souhaitent proposer un projet dans le cadre du Programme de soutien à des projets pour de la garde et du répit pour les familles sinistrées avec enfants - Inondations printemps 2017 sont invitées à le faire dès maintenant, et ce, jusqu'au 31 octobre 2017 en consultant le site Web du Ministère. Les dossiers soumis seront analysés au fur et à mesure afin d'assurer la rapidité des services.

Liens connexes :

Pour prendre connaissance de la liste exhaustive des mesures et pour plus de détails sur ces dernières, veuillez consulter les sites suivants : www.mfa.gouv.qc.ca et www.education.gouv.qc.ca.

