Le 45e Salon canadien du meuble ouvre ses portes aujourd'hui!







MISSISSAUGA, ON, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le rendez-vous annuel de l'industrie canadienne du meuble s'amorce aujourd'hui! Le 45e Salon canadien du meuble se tiendra en effet jusqu'à dimanche dans la région de Toronto. Classé parmi les cinq principales foires commerciales au Canada, le seul salon national du meuble au pays accueillera des exposants et visiteurs d'ici et de l'étranger. Par ailleurs, l'événement, qui se renouvelle constamment depuis trois ans, ne fera pas exception en 2017 puisqu'il présentera 80 nouveaux exposants qui dévoileront leurs nouveautés aux milliers de participants.

« Le Salon 2017 s'annonce très animé. Tous nos indicateurs pré-événement sont en hausse par rapport à 2016 : on compte plus de 8 % de préinscriptions, les réservations d'hôtel sont de 14 % supérieures à 2016, et nous présenterons plus d'espace d'exposition que l'an dernier, » explique Pierre Richard, président-directeur général du Salon canadien du meuble.

De plus, le Salon 2017 propose aux visiteurs une programmation permettant à la fois la découverte de tendances et de conseils inspirants, ainsi que le réseautage. Or, l'expérience du visiteur sera bonifiée par une nouvelle Série de Conférences Midi. Sarah Richardson, la designer primée et personnalité de la télévision de réputation internationale, brisera la glace, aujourd'hui. Elle sera suivie samedi de David Coletto, PDG d'Abacus Data et expert de la génération Y canadienne; la troisième conférence, prévue dimanche, sera celle de Kimmberly Capone, une détaillante de meubles qui a réinventé l'entreprise familiale pour en quadrupler les ventes! Quant aux activités de réseautage, elles comprennent le grand cocktail de l'industrie auquel tous les participants sont conviés ce soir, et durant les trois jours, les visiteurs pourront profiter des îlots d'animation, incluant Le Spa et Le Pub, qui sont propices à la conversation et à la détente.

« Les nouveautés de cette année répondent aux demandes de l'industrie que nous sondons annuellement, en plus de bénéficier des judicieux conseils des 15 membres du Comité consultatif national. Nous sommes fiers de cette programmation diversifiée qui sera présentée dans un espace reconfiguré et optimisé. En fait, nous concentrons cette année les activités dans les Halls 1 à 4 en plus du Centre de conférences, des salles d'exposition permanentes extérieures et celles de SOFA, » ajoute Pierre Richard. « Depuis quelques années, le Salon n'était pas optimisé et comptait des espaces vacants. Le plan 2017 comprend suffisamment d'espace pour présenter davantage d'exposants qu'en 2016, en plus d'être efficace pour les visiteurs, » explique-t-il.

Le Salon canadien du meuble est présenté depuis 1972 et produit par l'Association des fabricants de meubles du Québec. Il regroupe notamment les professionnels de l'industrie, les fabricants, les importateurs, les détaillants, les designers et autres provenant du Canada, des États-Unis et de l'étranger, pour découvrir les plus récentes collections et faire des affaires. Le Salon canadien du meuble 2017 sera présenté du vendredi 26 au dimanche 28 mai, à l'International Centre, à Mississauga, Ontario. Pour tous les détails, veuillez consulter le saloncanadiendumeuble.ca.

SOURCE Association des fabricants de meubles du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :