/R E P R I S E -- Invitation de presse - Annonce d'une aide financière pour améliorer les réseaux d'aqueduc et d'égout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean/

SAGUENAY, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de Chicoutimi - Le Fjord, M. Denis Lemieux, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député de Dubuc, M. Serge Simard, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le maire de la Ville de Saguenay, M. Jean Tremblay, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le vendredi 26 mai.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h



Endroit : Hôtel de ville de Saguenay

201, rue Racine Est

Saguenay (arrondissement de Chicoutimi)

