L'Ordre des dentistes du Québec tient son congrès annuel







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le congrès annuel de l'Ordre des dentistes du Québec, connu sous le nom des Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ), aura lieu cette année du 26 au 30 mai au Palais des congrès de Montréal.

Organisé par l'Ordre des dentistes, cet événement annuel de formation continue, l'un des plus importants congrès dentaires au Canada avec plus de 12?000 participants, est le rendez-vous annuel des dentistes québécois et des membres de l'équipe dentaire.

Les 47es JDIQ seront l'hôte cette année du congrès de l'Association internationale des orthodontistes francophones et du congrès de l'Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.

Conférences et ateliers

Le programme scientifique des JDIQ 2017 propose plus de 150 conférences et ateliers animés par quelque 125 conférenciers en provenance du Canada, des États-Unis et d'Europe.

Gros plan sur les nouveautés

Lieu de convergence de tous les intervenants de l'industrie dentaire, le salon des exposants vaut également le détour. Plus de 250 exposants répartis dans un espace de 110?000 pieds carrés y présenteront une vaste gamme de produits, de matériaux, de services et de solutions à la fine pointe de la technologie.

Pour en savoir plus, consultez le programme des JDIQ sur l'application mobile JDIQ 2017, offerte gratuitement par l'entremise de l'App Store et de Google Play, ou encore au www.odq.qc.ca, dans la section Congrès - Programme et inscription - Programme. Suivez également le congrès sur Facebook!

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5?200 dentistes. Sa mission est d'assurer la qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes élevées de pratique et d'éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la population du Québec.

