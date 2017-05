/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Secteur aérospatial/







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Monique Sauvé, le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, M. Saul Polo, et la présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, Mme Suzanne M. Benoît, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le déploiement des programmes « Passion pour l'aviation » et « Passion naissante » au sein des écoles de la Commission scolaire de Laval.

Date : Le vendredi 26 mai 2017



Heure : 9 h 15 - animation « Passion naissante » en salle de classe (prise d'images possible)

10 h - début des prises de parole des officiels



Endroit : École l'Orée-des-Bois - Édifice 2

1100, 37e avenue Fabreville

Laval (Québec) H7R 4W4

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :