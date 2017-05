Gala Alpha 2017 : deux lauréats sont des entreprises résidentes du Technoparc de Montréal







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Technoparc Montréal est fière d'annoncer que deux lauréats du Gala Alpha 2017 sont des entreprises résidentes du Technoparc de Montréal. La 33e édition du Gala Alpha de la Chambre de Commerce et d'industrie Saint-Laurent-Mont-Royal (CCSL-MR) avait lieu hier soir (jeudi le 25 mai) à l'hôtel Crowne Plaza et deux entreprises du Technoparc de Montréal se sont fait remettre des trophées dans deux catégories distinctes.

L'entreprise Genetec s'est méritée le trophée « Hommage à une grande entreprise ». Ce trophée est remis à l'entreprise la plus méritante selon des critères définis de création d'emplois, augmentation du chiffre d'affaires, implication sociale et rayonnement local et international.

Également, l'entreprise Greencross Biothérapeutiques a reçu le trophée dans la catégorie « Mérite du français en entreprise ». Ce trophée est remis à l'entreprise qui s'est le plus démarquée dans la promotion et la valorisation de la langue française en milieu de travail.

Le Président-Directeur général de Technoparc Montréal était très fier de ces reconnaissances pour ces deux entreprises résidentes du Technoparc. « Genetec est solidement établie au Technoparc depuis 2006. Elle a fortement grandi au Technoparc au fil des années et démontre un énorme potentiel pour le futur. Quant à Greencross Biothérapeutiques, ils ont récemment installé leur siège social nord-américain sur notre campus, ce qui prouve que le potentiel du Technoparc et de Montréal est de plus en plus reconnu par des entreprises internationales. Nous nous joignons à la Chambre de Commerce et industrie Saint-Laurent-Ville-Mont-Royal pour féliciter ces deux entreprises. »

Technoparc Montréal est un organisme à but non lucratif qui offre aux entreprises et entrepreneurs du milieu technologique des environnements et des solutions immobilières propices à l'innovation, la collaboration et la réussite. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à www.technoparc.com

