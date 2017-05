/R E P R I S E -- Invitation de presse - Inauguration du centre multifonctionnel Le Camillois et lancement officiel de la Coopérative Destination Saint-Camille/







SAINT-CAMILLE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Richmond, Mme Karine Vallières, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la municipalité du Canton de Saint-Camille ainsi que la Coopérative Destination Saint-Camille invitent les représentants des médias à un événement inaugural le vendredi 26 mai.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h



Endroit : Centre Le Camillois

157, rue Miquelon

Saint-Camille

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

