/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présence du maire de Montréal, Denis Coderre au 1er Salon du véhicule électrique de Montréal/

GUELPH, ON, le 25 mai 2017 /CNW/ - La secrétaire parlementaire pour les Sciences, Kate Young, annoncera au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, les derniers projets à obtenir un financement dans le cadre d'un programme de Génome...

SHARJAH, UAE, May 26, 2017 /PRNewswire/ -- Emirates Waste to Energy Company traitera 300 000 tonnes d'ordures ménagères (OM) grâce à ce premier centre. Bee'ah, la principale société de gestion environnementale du pays, et Masdar, l'entreprise...