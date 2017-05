/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse du ministre Gaétan Barrette/







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont conviés aux allocutions de clôture du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile. Un point de presse suivra, lors duquel une période de questions est prévue pour les médias.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau, ainsi que de la députée de Crémazie et adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Marie Montpetit.

La présence des journalistes est possible en tout temps lors du Forum, dans une section réservée aux médias à l'intérieur de la salle 520.

Consultez le site Web du Forum pour plus de détails : www.msss.gouv.qc.ca/forum-sad

Date : Le 26 mai 2017



Heure : 10 h 20 (Allocutions de clôture)



Endroit : Palais des congrès de Montréal

Salle 520

1001, Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 1H5

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

