TradingForex.com franchit de nouvelles limites en matière de trading avec le lancement de son nouveau site Web







LIMASSOL, Chypre, May 26, 2017 /PRNewswire/ --

TradingForex.com, véritable courtier STP/ECN, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau site Web, http://www.TradingForex.com. La société, exploitée par TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd, a été « créée par des traders pour les traders », avec l'expérience des traders au coeur de leur activité. Le courtier est représenté par une direction suisse et son nouveau site Web possédant une précision d'horloger redéfinit l'accessibilité et la sécurité en matière de trading sur le marché financier mondial, offrant un fonctionnalité totale depuis un ordinateur de bureau, un téléphone portable ou une tablette.+

Associant une grande richesse d'informations, une navigation facile, une bibliothèque éducative complète et une abondance d'outils de trading correspondant au style et aux besoins de chaque trader, le site Web permet maintenant aux clients de bénéficier des dernières connaissances et analyses pour les soutenir dans leur parcours de trader.

L'entreprise explique ainsi pourquoi les traders devraient choisir TradingForex.com :

Honnêteté et intégrité - nous gardons la réussite des traders à l'esprit, tous les revenus générés dérivent donc de l'exécution du trading ; les pertes de leurs clients n'augmentent pas leurs gains.

Un environnement de trading transparent - régi par des conditions de trading justes et éthiques, permettant aux traders de se focaliser sur le trading uniquement !

Une protection réglementaire robuste et sécurisée - autorisation et réglementation de la CySEC (numéro de licence 107/09) et émission d'un passeport dans l'Union européenne en vertu de la directive MiFID, inscription auprès de l'ensemble des autorités réglementaires européennes.

Une technologie révolutionnaire - à la fois pour les traders novices et professionnels afin d'améliorer leur expérience à l'aide d'outils à la pointe de la technologie.

Nicola Berardi, PDG, a déclaré : « Notre équipe, se composant de traders à la base, a subi beaucoup de changements au cours des années passées en matière de trading sur les marchés. Ses membres savent ce qu'ils veulent lorsqu'ils tradent leurs propres portefeuilles. Nous prenons donc toute cette expertise en conditions réelles, ainsi que notre mode de pensée suisse, afin de créer une entreprise capable d'offrir une réelle exécution de trading mettant le trader au centre de tout. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

TradingForex.com permet aux traders de tous les niveaux d'accéder au marché financier mondial. Se consacrant à offrir une expérience de trading imbattable, TradingForex.com investit continuellement dans le développement de son service avec une technologie leader du secteur, les meilleures conditions de marché et un service client personnalisé. Sa mission consiste à permettre aux traders d'acquérir l'indépendance financière et un trading d'excellence.

TradingForex.com est exploité par TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd, qui est autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), numéro de licence 107/09.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.TradingForex.com

