/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains fera une annonce touchant les véhicules à zéro émission/

QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et la députée de Laporte, Mme Nicole Ménard, au nom du ministre de...

OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, fera une annonce demain touchant les véhicules à zéro émission au Centre for Urban Energy (centre sur l'énergie...