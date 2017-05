AAC Technologies investit 500 millions d'USD pour construire une usine de production de lentilles de contact dans la zone de libre-échange complète de Changzhou







CHANGZHOU, Chine, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- AAC Technologies Holdings a formellement signé un accord le 16 mai 2017, prévoyant un investissement de 500 millions d'USD pour construire une usine de production de lentilles de contact hautes performances, dans la zone de libre-échange complète de Changzhou. De hauts fonctionnaires de la ville de Changzhou, ainsi que des dirigeants du technopôle national de Changzhou, ont assisté à la cérémonie de signature, dont Ding Chun, le maire de la ville de Changzhou, Zhou Bin, le secrétaire du Comité du Parti du parc de haute technologie de Changzhou, Chen Zhengchun, le directeur du Comité d'administration du technopôle de Changzhou, Wang Yuwei, le directeur adjoint du district de Changzhou Xinbei et Xu Yawei, le directeur adjoint de la zone industrielle de Changzhou Xinbei.

Fondée en 1993, la société AAC Technologies est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2005 (code titre : 2018.HK). Elle est devenue le premier fournisseur mondial de solutions complètes à base de microcomposants pour les marchés des communications et de l'électronique grand public, offrant aux clients des solutions technologiques innovantes en matière d'acoustique, d'haptique, de radiofréquences sans fil et d'optique. En tant que chef de file du secteur, la société entretient des liens stratégiques avec plusieurs des plus grandes marques au monde et ses produits sont utilisés dans une grande variété d'appareils électroniques grand public, notamment les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables ultrafins et les dispositifs portables. La société dispose de vingt centres de R&D, emploie plus de 800 ingénieurs chevronnés spécialisés dans la R&D et compte plus de 1 726 brevets. En 2016, ses ventes atteignaient près de 2,0 milliards d'USD.

L'usine de production de lentilles de contact hautes performances, d'un coût de 500 millions d'USD, construite par AAC Technologies et disposant d'un capital social de 168 millions d'USD, portera essentiellement sur la production, la recherche et le développement de nouveaux composants électroniques et de moules ultraprécis, notamment les lentilles de contact hautes performances. L'usine devrait augmenter son chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de yuans (environ 1,45 milliard d'USD) dans les cinq prochaines années.

Selon certaines sources, suite à une importante mise à niveau de la zone de traitement des exportations originelle, la zone de libre-échange complète de Changzhou a développé de façon énergique son traitement, sa logistique et ses services de libre-échange, en s'appuyant sur les avantages fonctionnels liés à son régime douanier particulier. La zone de libre-échange a développé de vigoureuse façon ses secteurs relatifs à la fabrication de pointe et aux services modernes, mais a également regroupé un ensemble de ressources qui attirent de façon stratégique les ressources de production, contribuant à la création d'une chaîne industrielle complète, tout en diversifiant les pistes de développement en profitant de politiques publiques favorables.

La signature de l'accord pour l'usine de lentilles de contact hautes performances, une victoire très importante pour le technopôle national de Changzhou cette année, démontre la capacité du district à remporter des projets contribuant à la mise en place d'une grappe industrielle de poids, tout en améliorant davantage le potentiel de développement du technopôle national de Changzhou et de la zone de libre-échange complète de Changzhou, grâce à leur situation privilégiée en termes de logistique et leur accès au talent et au capital. Le district et la zone travaillent main dans la main pour accélérer la transformation de Changzhou en un moteur économique régional.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/514447/AAC_Technologies.jpg

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 05:36 et diffusé par :