/R E P R I S E -- Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Saint-Jean-sur-Richelieu







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député de Saint-Jean, M. Jean Rioux, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin.

Date : le vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h



Lieu : Bibliothèque Adélard-Berger 180, rue Laurier Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6K5







