Foules record pour la semaine anniversaire de la métropole!







Plus de 1 million de personnes ont assisté aux événements de la programmation officielle

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une foule record évaluée à plus d'un million de personnes a assisté au spectacle inaugural de l'illumination du pont Jacques-Cartier et à la Grande invitation des Géants. La semaine anniversaire de Montréal, un moment phare dans la programmation officielle proposée par la Société des célébrations du 375e anniversaire, a été un immense succès populaire. Les données compilées par CROP font état de la réaction enthousiaste des Montréalais, mais aussi des visiteurs qui ont été nombreux à se déplacer dans la métropole pour l'occasion.

Spectacle inaugural de l'illumination du pont Jacques-Cartier - chiffres officiels CROP

Selon CROP, plus de 400 000 personnes étaient présentes dans le Vieux-Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal ou aux alentours du pont Jacques-Cartier pour assister au spectacle inaugural du premier pont connecté au monde. Une proportion de 30% provenait de l'extérieur de Montréal. Également, plus de 1,8 million de personnes ont suivi le spectacle via les émissions spéciales télévisées ou en direct sur le Web. Du côté des médias sociaux, le #375mtl était la première tendance au Canada pendant une partie de la journée alors que 1 million de personnes ont été jointes via les différents réseaux sociaux.

Montréal Avudo

C'est aussi dans le cadre de cette semaine anniversaire qu'avait lieu la première du spectacle multimédia Montréal Avudo de la Compagnia Finzi Pasca. Toutes les représentations affichent complet jusqu'au 3 juin. Les billets pour les représentations suivantes, soit jusqu'au 2 septembre, sont disponibles depuis hier. Rappelons que les billets sont gratuits, mais doivent être réservés via Ticketpro : ticketpro.ca ou 514 790-1111 / 1 866 908-9090.

La Grande invitation des Géants - chiffres officiels CROP

La magie des Géants de la compagnie Royal de Luxe a littéralement envouté plus de 622 000 personnes lors de leur visite de 3 jours à Montréal. Cette foule constitue un record absolu en termes de participation pour un événement se tenant pendant un seul weekend. La proportion des touristes est estimée à 25%. Un véritable succès pour une activité familiale géante! Sur les réseaux sociaux, ce sont 5,7 millions de personnes qui ont été rejointes via la page Facebook officielle.

Au total, ce sont 350 000 personnes qui ont fréquenté le site Web 375mtl.com, avec une pointe de 1000 personnes à la seconde, alors que l'application 375mtl a été téléchargée plus de 37 500 fois pendant la fin de semaine, pour un total de 350 000.

Citations

« Nous avons vécu beaucoup d'émotions au cours de cette semaine anniversaire pour Montréal. Fidèles à leur habitude, les Montréalais se sont mobilisés pour partager de grands moments ensemble dans le calme et la bonne humeur. La métropole a vibré aux rythmes des festivités et ce succès est l'affaire de tous. C'est un grand moment de fierté et je remercie tous les partenaires ayant contribués à ces projets. Vive Montreal », ajouté le maire de Montréal, M. Denis Coderre

« La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a concocté une programmation innovatrice, qui offre aux Montréalais l'occasion de célébrer au sein de leur communauté. Les résidants ont répondu à l'appel de façon extraordinaire, comme en témoigne le succès des activités présentées à ce jour. En cette année de célébrations de Canada 150, notre gouvernement est heureux d'appuyer les festivités et de faire de 2017 une année inoubliable pour tous. » L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Les festivités du 375e anniversaire de Montréal suscitent un engouement impressionnant et rassemblent les citoyens de Montréal et du Québec. Nous pouvons être fiers de la mobilisation sans précédent des acteurs de tous les milieux pour faire de 2017 une année marquante qui aura un effet de levier important pour le développement et le rayonnement de Montréal », a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

« Nous sommes véritablement enchantés ! a déclaré Alain Gignac, directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Les amoureux de Montréal ont répondu avec un énorme enthousiasme à ces grands événements organisés pour eux. La collaboration des participants a été exceptionnelle et nous sommes reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont rendu possible, de près ou de loin, le succès sans précédent de cette semaine. Les célébrations se poursuivent et nous invitons la population à participer aux petits et grands événements de cette grande année pour Montréal. Avec une programmation officielle aussi variée, il y en aura vraiment pour tous les goûts! »

Les détails de la méthodologie utilisée par CROP sont disponibles sur demande.

À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

