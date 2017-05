Venture Global LNG annonce qu'elle a mené à bien son cycle de financement privé : le financement atteint au total 361 millions de dollars







WASHINGTON, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce qu'elle a réuni un capital supplémentaire d'environ 81,4 millions de dollars au terme de son sixième cycle d'investissement en fonds propres. L'offre était notable du fait qu'elle incluait d'autres très grands investisseurs de tout premier plan dans l'entreprise. Cette offre, une transaction Reg. D privée, porte le total du financement global de l'entreprise à 361 millions de dollars.

En réaction à ce rassemblement de capitaux, les co-PDG, Mike Sabel et Bob Pender ont indiqué ce qui suit : « Ce placement privé témoigne de la confiance que continuent de manifester les marchés financiers dans notre capacité à mener à bien la production de 30 millions de tonnes de GNL. D'ici à 2021, nous devrions lancer les opérations commerciales pour Calcasieu Pass et proposer sur le marché mondial le GNL nord-américain le moins cher ».

Le produit de cette toute dernière transaction Reg. D permettra de financer les activités de développement de Venture Global pour ses installations d'exportation GNL proposées en Louisiane.

Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC ont été les agents de co-placement dans le cadre de cette offre.

A propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG entend être un producteur à bas coûts et à long terme de GNL, qui se fonde sur la production de gaz naturel à bas coûts aux Etats-Unis. La stratégie de Venture Global LNG est renforcée par la gamme de produits GE hautement efficaces et fiables. Venture Global met au point des terminaux d'exportation de GNL à Plaquemines et Calcasieu Pass, pour une capacité totale de 30 MTPA. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.venturegloballng.com

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 05:30 et diffusé par :