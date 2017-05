Le Daily Tourys d'IVECO BUS remporte le titre de « International Minibus of the Year 2017 »







LONDRES, le 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- IVECO BUS, la grande marque mondiale de cars et bus de CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), vient d'obtenir le prix inaugural « International Minibus of the Year 2017 » pour son modèle Daily Tourys. Ce prix a été décerné à l'ouverture du salon international FIAA 2017, qui se tient cette semaine à Madrid (Espagne). Le « International Minibus of the Year » est un prix décerné pour la première fois cette année par le jury des prestigieux « European International Bus & Coach of the Year Awards ». Il récompense les minibus et les midibus conçus pour le transport de voyageurs.

Le Daily Tourys a été sélectionné comme le tout premier lauréat de sa catégorie au terme d'une batterie de tests rigoureux réalisés sur une période de trois jours, avec notamment des tests de performances dynamiques du point de vue du conducteur et des passagers. Ces tests ont été menés par un jury de journalistes représentant 18 grandes références de l'édition consacrée au transport de personnes en Europe. Ce minibus s'est distingué de la concurrence grâce au haut degré de personnalisation qu'il offre, tant en termes de spécifications qu'en termes d'options à bord.

Comme Tom Terjesen, Président du jury Bus & Coach of the Year, l'a déclaré pendant la cérémonie de remise des prix : « L'Iveco Daily Tourys allie une carrosserie de haute qualité et un très grand confort pour les passagers. Le fait qu'il s'agisse d'un minibus entièrement fabriqué en usine garantit une maintenance et un entretien efficaces, où que vous vous trouviez en Europe. Le système de traction est doté d'un puissant moteur diesel Euro 6 et sans doute de la meilleure boîte de vitesses jamais réalisée dans cette catégorie, ce qui procure une expérience inoubliable. La haute capacité de bagages et le clapet intelligent dans le compartiment à bagages permettent de disposer d'un espace encore plus grand si nécessaire ».

Cette deuxième récompense fait suite à d'autres grandes récompenses internationales pour IVECO, comme l'« International Coach of the Year 2016 » pour l'IVECO BUS Magelys et l'« International Van of the Year 2015 » pour l'IVECO Daily.

Avec les sièges de passagers fixés sur des rails pour garantir une polyvalence maximale, le minibus Daily Tourys peut accueillir jusqu'à 19 passagers, offrant une expérience de voyage exclusive, dans un grand confort et avec style. Il est également équipé des meilleurs compartiments de bagages de sa catégorie avec une capacité pouvant atteindre 2,5 m3. Grâce aux fonctions de sécurité complètes et perfectionnées et à la conformité avec la réglementation UN-ECE R66, concernant la structure des bus de transport visant à protéger ses occupants, les passagers comme les conducteurs peuvent rouler en toute quiétude.

Le Daily Tourys offre également un confort de conduite absolu grâce à la boîte de vitesses 8 rapports Hi-Matic 8 exclusive dans sa catégorie, et au ralentisseur Telma. En outre, le moteur 3 litres puissant, résistant, fiable et efficace, conjugué au châssis haut rendement dérivé d'un camion, garantit à ce minibus une performance de longue durée. Les clients bénéficient d'un vaste réseau de 667 points de service partout en Europe.

Le Daily Tourys fait partie de la large gamme de modèles Daily Minibus, qui propose des solutions pour une grande variété de missions de transport de passagers, qu'il s'agisse de tourisme de luxe ou du transport scolaire. La polyvalence de la gamme Daily Minibus comporte également des offres pour le transport durable avec les solutions Daily CNG (gaz naturel sous pression) et Daily Electric.

Tous les modèles Daily Minibus sont fabriqués sur une chaîne d'assemblage spécialisée pour les modèles de transport de passagers créée en 2015 à l'usine d'IVECO à Brescia, en Italie. L'usine de Brescia est également équipée de chaînes de production de véhicules commerciaux moyens, de taxis et de châssis, et d'un centre de recherche et développement.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

