CAA-Québec déboulonne des mythes au 1er Salon du véhicule électrique de Montréal

QUÉBEC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - On entend souvent qu'un véhicule électrique, ça coûte cher, que c'est ennuyeux à conduire et qu'on ne peut pas s'en servir pour de longs trajets. Mais la plupart du temps, c'est faux! Du 26 au 28 mai à Place Bonaventure, les experts de CAA-Québec seront à la 1re édition du Salon du véhicule électrique de Montréal pour y déboulonner certains mythes et pour donner l'heure juste sur ce marché plein de promesses.

Voyons ces exemples qui seront abordés lors de nos conférences :

Cher? Trop facile comme argument! Le prix d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable est plus élevé que celui de son équivalent à essence, mais il faut considérer le rabais gouvernemental, les gains en entretien et, surtout, l'économie sur le coût de l'énergie. Des économies qui permettent à l'électrique de renverser cette tendance après quelques années d'utilisation. De plus, les prix à l'achat sont de plus en plus accessibles.





Ennuyeux? Pas du tout! Différent? Oui. En électrique, le véhicule réagit instantanément, ce qui peut être particulièrement plaisant en ville. Difficile, également, de ne pas apprécier le silence dans l'habitacle. L'expérience globale est aussi à considérer : peu ou pas de visites à la station-service, et bye bye les changements d'huile pour les 100 % électriques!





Longs trajets? Absolument! Les voitures hybrides rechargeables peuvent faire d'aussi longs parcours qu'une auto entièrement à essence. En électrique, certains modèles, comme la nouvelle Chevrolet Bolt EV ou les modèles Tesla, peuvent facilement faire le trajet Montréal-Québec sans interruption. Autrement, avec les bornes de recharge rapide, il suffit de 20 à 30 minutes pour recharger la batterie à 80 %. Il faut simplement planifier.





Une autonomie trop faible? La grande majorité de gens ne parcourent qu'environ 60 km par jour pour aller et revenir du boulot, le saviez-vous? Une distance que tous les véhicules 100 % électriques réalisent aisément... même à -30 °C!

«?Les véhicules électriques se démocratisent et sont de mieux en mieux adaptés à nos styles de vie. Une visite à ce salon permettra certainement à plusieurs automobilistes de s'en convaincre et d'adopter cette voie d'avenir?», espère la vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec, Sophie Gagnon.

Hybride? Hybride rechargeable? Tout électrique? Qu'est-ce qui convient le mieux à votre style de vie? Le choix est grand et les questions peuvent être nombreuses et pointues. Les experts automobiles de CAA-Québec sont de véritables bibles qui peuvent apporter un éclairage neutre et crédible.

Pendant toute la durée du salon, CAA-Québec propose :

Ses spécialistes des services-conseils automobiles pour répondre aux questions du public;

Une conférence de notre expert automobile, Jesse Caron : Le VÉ à la portée de tous : mythe ou réalité? Samedi 27 mai, à 11 h et 16 h;

Un simulateur de conduite pour apprendre les bases de l'écoconduite.

En attendant, on trouve une foule de renseignements utiles sur le portail des véhicules électriques de la CAA et sur le site Web du salon.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

