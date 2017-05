Sommet sur l'alimentation : Le gouvernement doit réaffirmer son soutien au secteur des grains







LÉVIS, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec prennent part, aujourd'hui, à la rencontre préparatoire au Sommet sur l'alimentation portant sur les perspectives d'avenir pour les producteurs agricoles. À cette occasion, ils invitent le gouvernement du Québec à réaffirmer son soutien à l'endroit du secteur des grains, qui a une importance majeure pour l'économie québécoise. Pour les Producteurs de grains du Québec, ce soutien doit se concrétiser par un financement adéquat du secteur, notamment par l'amélioration des programmes de gestion des risques, ainsi que par l'établissement de compensations permettant aux producteurs de s'ajuster à toute nouvelle contrainte qui pourrait être imposée aux entreprises.

« Alors que les producteurs de grains sont en attente d'une protection de long terme adéquate sur le plan du revenu, nous apprenons que le solde de 38 millions de dollars de l'assurance stabilisation pourrait être détourné à d'autres fins que le soutien à la production de grains, malgré la présentation de projets prioritaires du secteur notamment en matière d'environnement, de productivité et de relève agricole. Cela s'ajoute à l'augmentation inquiétante des contraintes liées aux bandes riveraines et à l'utilisation des pesticides, alors que les montants prévus au dernier budget pour appuyer les producteurs sont insuffisants. Le secteur des grains est une industrie dynamique et exportatrice, mais il demeure l'un des plus faiblement soutenus par rapport à ses compétiteurs internationaux », déclare M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Rappelons que les Producteurs de grains du Québec ont réclamé des modifications au document préparé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en vue de l'événement. En effet, celui-ci comprend des informations erronées et incomplètes concernant l'usage des pesticides, des cultures génétiquement modifiées et le soutien du gouvernement du Québec à l'endroit de la production de grains.

« Les producteurs de grains ne veulent pas être les dindons de la farce. Nous nous plions aux différentes contraintes que l'on nous impose, mais certains vont finir par baisser les bras si le gouvernement ne nous accorde pas le soutien auquel nous avons droit. Dans cette situation, tous y perdraient au change, incluant l'économie du Québec. Nous invitons donc le gouvernement à davantage de considération à notre endroit », conclut M. Christian Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus de 900 000 hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola).

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 05:00 et diffusé par :