Honda lance le projet de photos « Love Cub Snap » afin de rapprocher les amoureux du Super Cub du monde entier







TOKYO, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- Honda Motor Co., Ltd. (http://world.honda.com/) a lancé ce vendredi 26 mai son site web « Love Cub Snap ». Il s'agit d'un projet qui se consacre à rapprocher les amoureux du Super Cub de toutes les régions et de tous les âges par l'intermédiaire de photographies.

Site web du Love Cub Snap : https://lovecubsnap.honda.co.jp/en/

Les clients téléchargent des photographies d'eux-mêmes et de leur Super Cub sur le site web. Ainsi, les fans du Super Cub partout dans le monde se verront liés à d'autres fans par les roues de leurs Super Cub. Les photographies seront présentées comme une galerie sur le site web.

Depuis 1958 et la sortie du « Super Cub C100 » de Honda au Japon, on aime partout dans le monde le Super Cub, motocyclette utile chaque jour dans la vie. Selon les projections de Honda, en 2017 la production et les ventes cumulées des séries de Super Cub atteindront les 100 millions d'unités. Le projet de photos « Love Cub Snap » vise à rapprocher les clients de partout autour du globe.

(Photo :

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_PI1fl_8b5ZivLp.jpg)

À propos du projet de photos Love Cub Snap

Début : vendredi 26 mai 2017

URL : https://lovecubsnap.honda.co.jp/en/

Configuration système : Visitez le site du Love Cub Snap pour obtenir des détails sur la configuration requise pour PC et smartphone. D'autres apps ne sont pas nécessaires.

Langues : Japonais, anglais (d'autres vont suivre)

Comment participer :

1. Prenez une photo de vous-même, ou de quelqu'un d'autre avec sa permission, avec un Super Cub.

2. Importez la photo dans votre PC ou votre smartphone.

3. Visitez le site web du Love Cub Snap, et suivez les instructions pour télécharger votre photographie.

Pour télécharger votre photographie

Étape 1

Préparez la photographie de vous-même (ou d'un ou une amie) avec un Super Cub. Cliquez d'abord sur le bouton « JOIN ! » acceptez les conditions d'utilisation et choisissez la photographie que vous voulez télécharger.

(Image 1:

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_PI2fl_z57pVwj5.jpg)

Étape 2

Assurez-vous que le Super Cub est bien tourné vers la droite. Lorsque vous prenez la photo, veillez à ce que le Super Cub soit exactement parallèle à votre appareil.

(Image 2 :

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_PI3fl_J8ZB615W.jpg)

Étape 3

Ajustez sa taille et son angle, et alignez les roues du Super Cub exactement sur les guides affichés à l'écran.

(Image 3 :

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_PI4fl_eC9xuyQ4.jpg)

Étape 4

Une fois alignée, téléchargez votre photographie. Attendez un instant, et votre photo s'ajoutera à la galerie d'instantanés. Et voilà !

(Image 4 :

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_PI5fl_2aXEXmbu.jpg)

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 03:56 et diffusé par :